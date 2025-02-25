В «Фенербахче» заявили, что слова Моуриньо исказили

«Фенербахче» опубликовал заявление, в котором сообщил, что слова главного тренера команды после матча чемпионата Турции с «Галатасараем» (0:0) были искажены.

Ранее сообщалось, что после игры специалист сказал, что футболисты команды соперника из числа запасных прыгали, как обезьяны.

Данное заявление стало необходимым в связи с темой, которая была на повестке дня после матча между нашей футбольной командой и «Галатасараем». Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуриньо по окончании матча, было полностью вырвано из контекста и преднамеренно искажено.

Как может увидеть и понять каждый здравомыслящий человек, эти выражения, использованные Жозе Моуриньо во время матча для описания чрезмерной реакции тренерского штаба команды соперника на решения судьи, никак не могут быть связаны с расизмом. Попытка представить этот дискурс как расистский — совершенно злонамеренный подход. Мы информируем общественность, что будем использовать наши законные права в отношении этой жалкой клеветы, направленной на вытеснение конкурентов, изменение повестки дня и манипулирование ею.