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В «Фенербахче» заявили, что слова Моуриньо исказили

вчера, 17:59
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Фенербахче» опубликовал заявление, в котором сообщил, что слова главного тренера команды Жозе Моуриньо после матча чемпионата Турции с «Галатасараем» (0:0) были искажены.

Ранее сообщалось, что после игры специалист сказал, что футболисты команды соперника из числа запасных прыгали, как обезьяны.

Данное заявление стало необходимым в связи с темой, которая была на повестке дня после матча между нашей футбольной командой и «Галатасараем». Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуриньо по окончании матча, было полностью вырвано из контекста и преднамеренно искажено.

Как может увидеть и понять каждый здравомыслящий человек, эти выражения, использованные Жозе Моуриньо во время матча для описания чрезмерной реакции тренерского штаба команды соперника на решения судьи, никак не могут быть связаны с расизмом. Попытка представить этот дискурс как расистский — совершенно злонамеренный подход. Мы информируем общественность, что будем использовать наши законные права в отношении этой жалкой клеветы, направленной на вытеснение конкурентов, изменение повестки дня и манипулирование ею.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:04
Зная скандалиста Моуриньо, он скорее всего это и имел ввиду 😁
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:47
Не люблю Моуриньо, но здесь на его стороне. Увидеть здесь расизм можно, только если очень сильно захотеть, и то не очень получится.... ну а так что, надо было сказать, что они прыгали, как кенгуру - тогда все бы обошлось. Такова сейчас Европа, но в Турции вроде не так все плохо, если ФИФА-УЕФА не вмешаются, то пронесет...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:38
Обезьяна нынче опасное слово, предлагаю обходить с помощью примата
112910415
112910415
вчера в 18:28
от обвинений в расизме всегда трудно отбиться
69Haya96
69Haya96
вчера в 18:06
Он полиглот, он сам мог исказить.
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