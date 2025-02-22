Сломанный палец, подколы и оскорбления. Конфликты бывшего капитана МЮ Роя Кина

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сегодня, 19:00

Ирландец считается одним из самых жестких людей в футбольном мире, но есть несколько смельчаков, которые осмеливались противостоять Рою Кину на футбольном поле и за его пределами.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» никогда не боялся высказывать свое мнение, что регулярно приводило к скандалам. Давайте вспомним тех, кто вставал на пути Роя.

Джеймс Мэддисон

Мэддисон, вероятно, ответил на критику со стороны Роя Кина, когда забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» после возвращения после травмы в феврале этого года.

Игрок сборной Англии явно обратил внимание на комментарии Кина в подкасте Overlap, в котором бывший капитан «Юнайтед» сказал, что возвращение Мэддисона после травмы не придаст сил команде Анге Постекоглу.

Люди говорят, что Мэддисон — тот самый человек, который выведет «Тоттенхэм» на новый уровень. Когда же это случится? Он вылетел из АПЛ с «Лестером», и он вылетит туда со «шпорами».

Мэддисон неплох, когда он не играет в дартс, но если вы думаете, что он выведет «шпор» в топ-6 АПЛ , вы заблуждаетесь.

Джеймс отпраздновал свой гол, приложив палец к губам и сделав вид, что бросает дротик.

«На этой неделе было немного шума. У людей будет свое мнение, но я хотел сказать все на поле. Я надеюсь, что некоторым понравилось, что я сумел сделать», — сказал Мэддисон после игры, явно намекая на Кина. Наверняка, это не последний раунд – ждем от Роя очередных колкостей.

Эрлинг Холанд

Кин попал в заголовки газет, когда назвал Холанда «игроком четвертого дивизиона».

«Общий уровень его игры очень низок», — сказал Кин в интервью Sky Sports. Когда он находится перед воротами, то Эрлинг лучший в мире, но его общий уровень подготовки напоминает игрока второй лиги».

Можно с уверенностью сказать, что Холанд явно читал это высказывание Роя, и после четырех голов в матче с «Вулверхэмптоном» он ответил:

На самом деле меня не очень волнует этот человек, так что все в порядке.

Про конфликт Кина с отцом Эрлинга мы рассказывали отдельно.

Юрген Клопп

Посмотрев, как «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 в 2020 году, Кин заявил, что «красные» были «небрежными» в игре.

Клопп подслушал часть анализа и был явно раздражен этим замечанием, настаивая на том, что это было идеальное выступление его команды.

Правильно ли я понял, что мистер Кин сказал, что у нас сегодня было небрежное выступление? Он это сказал? Может быть, он говорил о другой игре. Это не может быть этой игрой, извините. Это невероятное описание. Ничего небрежного не было.

Но в данном случае стороны быстро помирились, на «Олд Траффорд» Клопп и Кин уже смеялись, когда встретились лицом к лицу.

Джон Уолтерс

Мужчины чуть не подрались, когда Уолтерс попытался покинуть «Ипсвич Таун» в 2010 году. Нападающий хотел перейти в «Сток Сити» — Кин был против. По некоторым данным, Рой снял часы и куртку, после чего вызвал на драку своего подопечного.

Мы сошлись лицом к лицу. Это по-детски звучит сейчас, но это было серьезно 10 лет назад. Он захотел подраться со мной. Я подумал: «Давай, хорошо, почему бы и нет»? Я предложил ему ударить первым, и сказал, что если это случится, то я его размажу. Я сказал, что он запугивал всех в клубе, персонал и игроков, но я его не боюсь. Когда я выходил из комнаты, он сказал личное в мой адрес, что и привело к этой ситуации. Но драки не было в итоге.

Уолтерс после конфликта добился трансфера в «Сток Сити» — клуб получил за него 2,75 миллиона фунтов стерлингов.

Пабло Кунаго

И это еще один бывший форвард «Ипсвича». Кин отругал Кунаго за плохое выступление за резерв и был ошеломлен, когда нападающий решил постоять за себя.

Я зашел в раздевалку после игры и он сказал: «Ну, как мы собираемся что-то выиграть с тобой в качестве тренера?» Я чуть было не ударил его, но все же драки не было.

Слова Кунаго:

Это очень печальный финал для человека, который был таким известным игроком. Это правда, что я однажды сказал, что считаю его полной бездарностью в качестве тренера. В своей книге он сказал, что хотел меня ударить? За его грубой внешностью скрывается трус. Я просто надеюсь, что он сможет найти счастье в своей жизни, поскольку, на мой взгляд, быть таким несчастным, вероятно, очень тяжело психически.

Петер Шмейхель

Несмотря на невероятный успех на поле, Кин и Шмейхель не всегда ладили друг с другом во время работы в МЮ .

У меня была ссора с Питером, когда мы были в предсезонном туре по Азии в 1998 году, сразу после того, как я вернулся после тяжелой травмы. Кажется, мы были в Гонконге. Речь шла о выпивке. На протяжении многих лет между нами была небольшая напряженность по футбольным причинам. Питер выходил и кричал на игроков, и иногда мне казалось, что хотел тем самым привлечь внимание болельщиков к себе. Вероятно, он делал это для концентрации, но мне казалось, что он делал это слишком часто, как будто говорил зрителям: «Посмотрите, с какими нелепыми одноклубниками мне приходится иметь дело». Он сказал: «С меня хватит, пора разобраться с этим». Поэтому я ответил: «Хорошо» — мы подрались. Казалось, это длилось 10 минут. Было много шума – Питер большой парень. Я проснулся на следующее утро. Я смутно помнил драку. Моя рука очень болела, а один из моих пальцев был сломан. Говорят, что мы дрались в коридоре, а я ударил Петера головой в лицо. Он него потом был фингал. Нас вызвал к себе Фергюсон, а Шмейхель взял ответственность на себя, потому что именно он караулил меня той ночью за дверью.

Майка Ричардс

Работая экспертом на Sky Sports, Ричардс заявил, что он «ворвался в английский футбол» в свое время, но Кин считал иначе:

Ты ворвался? Серьезно?

Вместо того чтобы отступить, Ричардс взял себя в руки и ответил:

Ты помнишь мой гол головой в ворота «Астон Виллы»? Разве нет? Я попал в сборную Англии в 18 лет, став самым молодым защитником, когда-либо игравшим за команду. Да, я ворвался тогда в футбольный мир.

Джейми Каррагер

Оле Гуннар Сульшер подвергся критике после того, как «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» со счетом 2:0 в январе 2020 года, но Кин защитил своего бывшего товарища по команде и призвал дать ему больше времени.

Каррагер, однако, поставил под сомнение способность Сульшера к этой работе, вызвав горячие дебаты между экспертами в телевизионной студии.

16 месяцев он в МЮ . Дайте ему шанс. Я смотрел матч «Челси» вчера вечером. Они не смогли ничего показать. Фрэнк Лэмпард проиграл восемь матчей. Но по какой-то причине «у Фрэнка все в порядке». Потому что он англичанин, а Оле нет?

Каррагер же считал, что Сульшера пора увольнять. Впрочем, с Каррагером у ирландца всегда были веселые отношения.

Габриэль Хайнце

Хайнце перешел в «Юнайтед» из ПСЖ в 2004 году и явно уверенно держался в раздевалке среди звезд клуба.

Мы проиграли игру, и я зашел в раздевалку первым, а Рой Кин был вторым. Я не хотел ни с кем разговаривать в тот момент. Я ничего не понимал по-английски, выучил только маты. Я услышал, как Кин назвал мое имя и сказал «f*ck off». Я знал, что это плохое слово, поэтому я встал перед ним, этим кумиром Манчестера, этим великим парнем, которого все любили, и ответил: «Иди к черту». Я не помню, что было дальше.

Готовы поспорить, что данный список пополнится уже в этом году. Хотя иногда Кин способен удивлять и извиняться за свою критику.