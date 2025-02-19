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Лукман о словах Гасперини: «Вызывает чувство глубокого неуважения»

вчера, 19:19
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал слова главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини о незабитом игроком пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3).

Мне грустно писать это заявление в такой день — прежде всего из-за того, чего мы достигли вместе как команда и как город.

Выделение меня таким образом не только ранит, но и вызывает чувство глубокого неуважения, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотверженности, которые я всегда вкладывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо.

По правде говоря, за время своего пребывания здесь я столкнулся со многими трудными моментами — о большинстве из которых я никогда не говорил, потому что, по моему мнению, команда всегда должна быть защищена и должна быть на первом месте. Это делает то, что произошло вчера вечером, ещё более обидным.

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы как команда тоже страдаем из-за результата вчерашнего вечера. Во время матча назначенный пенальтист поручил мне пробить пенальти; и чтобы поддержать команду, я взял на себя ответственность сделать это в тот момент.

Жизнь — это испытания и превращение боли в силу, что я и буду продолжать делать.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 22:08
Гасперини высокого уровня тренер,но Эмери более топовый тренер второго эшелона ,чем Гасперини. Его слова были грубы,тем более Лукман всегда один из лучших игроков команды и явно заслужил вызов в команду посильнее.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:38
А я так и написал, что как наставник- он поступил некорректно. Мудрый, непосредственно как тренер, то-есть, больше- опытный, ушлый. Ну, или, как Вы сказали- мастеровитый, вероятно, это больше соответствует реалиям...)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:35
А кто справляется с нервами своими всегда?Их много в футболе?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Согласен с комментарием , но м одной оговоркой: Гаперини не мудрый, а мастеровитый тренер ,ибо в словах его мудростью и не пахнет. Он мастеровитый, но не тренер высшего уровня: топ команды ему не по плечу и он будет вечным ,,вторым-третьим- четвертым" с минусом.
Амбиций у него много, самооценка высокая, отсюда и такие проколы.
P.S.Это я дополнил от себя, хотя и согласен на 99,8% с твоим комментарием.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:45
Любой бы на его месте расстроился, услышав слова тренера в свой адрес по поводу незабитого пенальти. Думаю, что сам футболист переживает эту неудачу больше, чем наставник. Однако я и Гасперини понимаю...
adekvat
adekvat
вчера в 20:44
Ранимый какой, обиделся, целый роман написал. Пенальти должен бить человек который справляется со своими нервами и эмоциями.
Capral
Capral
вчера в 20:09, ред.
Гаспер конечно мудрый и ушлый тренер, но как наставник повел себя некорректно. Если знаешь, что твой игрок может не забить, и сам же об этом говоришь, то почему не препятствовал его пробитию? Я хорошо помню, как Анчелотти, еще работая в Милане, и зная о том, что Шева часто промахивается с точки, в одном из эпизодов в Серии А, буквально, с надрывом в горле прокричал: "Не давайте Шевченко бить пенальти!!! Он не забьёт"!
А чтобы Гаспер сказал Баджо, когда тот не забил пенальти, бразам в финале...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
Гасперини как восточный деспот. И игроки для него не люди, а просто материал
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:37
Приветствую Вас! Конечно не прав! Умный тренер мог это один на один сказать!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:25
Действительно некрасиво, и вообще - не спас бы их забитый пендаль. Давно известно, что Гасперини - деспот и пёс, но тут просто слил с себя ответственность и унизил игрока. Думаю, Лукман уже навострил хвост куда-либо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Разборки никого не красят. Гаспер как по мне, так не прав.
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