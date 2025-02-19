Лукман о словах Гасперини: «Вызывает чувство глубокого неуважения»

Нападающий «Аталанты» прокомментировал слова главного тренера команды о незабитом игроком пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3).

Мне грустно писать это заявление в такой день — прежде всего из-за того, чего мы достигли вместе как команда и как город.

Выделение меня таким образом не только ранит, но и вызывает чувство глубокого неуважения, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотверженности, которые я всегда вкладывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо.

По правде говоря, за время своего пребывания здесь я столкнулся со многими трудными моментами — о большинстве из которых я никогда не говорил, потому что, по моему мнению, команда всегда должна быть защищена и должна быть на первом месте. Это делает то, что произошло вчера вечером, ещё более обидным.

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы как команда тоже страдаем из-за результата вчерашнего вечера. Во время матча назначенный пенальтист поручил мне пробить пенальти; и чтобы поддержать команду, я взял на себя ответственность сделать это в тот момент.

Жизнь — это испытания и превращение боли в силу, что я и буду продолжать делать.