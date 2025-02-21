Пулишич: «Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе из „Милана“»

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сегодня, 00:24

Хавбек «Милана» опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды .

Ранее сообщалось, что Пулишич и после вылета из Лиги чемпионов окончательно поругались с рулевым, американец заявил о желании покинуть клуб, если руководство не уволит наставника.

В ответ на эту информацию официальный аккаунт «россонери» опубликовал комментарий Пулишича.