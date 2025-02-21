Пулишич: «Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе из „Милана“»

Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Ранее сообщалось, что Пулишич и Юссуф Фофана после вылета из Лиги чемпионов окончательно поругались с рулевым, американец заявил о желании покинуть клуб, если руководство не уволит наставника.
В ответ на эту информацию официальный аккаунт «россонери» опубликовал комментарий Пулишича.
Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе. Я очень счастлив в «Милане» и хочу выступать за эту команду.
Читать это враньё неприемлемо, но давайте продолжим оставаться едиными и вместе сражаться на поле за клуб и наших фанатов.