Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2024/2025

Пулишич: «Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе из „Милана“»

сегодня, 00:24

Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Сержиу Консейсау.

Ранее сообщалось, что Пулишич и Юссуф Фофана после вылета из Лиги чемпионов окончательно поругались с рулевым, американец заявил о желании покинуть клуб, если руководство не уволит наставника.

В ответ на эту информацию официальный аккаунт «россонери» опубликовал комментарий Пулишича.

Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе. Я очень счастлив в «Милане» и хочу выступать за эту команду.

Читать это враньё неприемлемо, но давайте продолжим оставаться едиными и вместе сражаться на поле за клуб и наших фанатов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Испании опасаются, что сезон Ла Лиги будет прерван из-за протеста судей
Вчера, 09:24
Лукман о словах Гасперини: «Вызывает чувство глубокого неуважения»
19 февраля
Ла Лига пожаловалась на «Барсу» из-за сделки по продаже VIP-мест
18 февраля
«Реал» может уйти из Ла Лиги в другой европейский чемпионат
17 февраля
В Катаре пригрозили выводом инвестиций из ПСЖ
13 февраля
Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении полномочиями
13 февраля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 