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«Реал» готовит акцию против судейского комитета на матче с «Жироной»

сегодня, 00:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона18:15 Не начался

«Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги с «Жироной». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.

Несмотря на то, что ранее «Реал» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, руководство клуба заявило о готовности принять решительные меры для обеспечения справедливого судейства в Ла Лиге.

Президент клуба Флорентино Перес решительно настроен действовать и заявляет о «войне» с испанским футболом.

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Все комментарии
4thkz624a2k8
4thkz624a2k8
сегодня в 07:55
Судьи ополчатся и будут по честному душить Реал.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:00
Это очень опасная затея - плетью обуха не перешибить... С системой воевать не стоит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:04
Ну вот только поставил в КП на голы , а у них какие то "разборки" намечаются...)))
gjff28su6sqd
gjff28su6sqd
сегодня в 02:22
С одной стороны, нынешний Реал вызывает неприятие своим сегодняшним поведением. Постоянный поиск врагов и обиды на всех. Кругом одни враги, мечтающие унизить великий клуб - федерация, арбитры, ФИФА.
С другой - интересно как далеко зайдёт это противостояние.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:19
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 01:23
    Фло, тебе пора уходить! Челевеку в старости стало скучно?!
    Раньше всё устраивало, когда судьи грубо ошибались в вашу пользу? А как стали ровно судить, так сразу объявили судьям бойкот. Ну не вам жаловаться на судейство!
    Гость
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