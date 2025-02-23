«Реал» готовит акцию против судейского комитета на матче с «Жироной»

«Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги с «Жироной». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.
Несмотря на то, что ранее «Реал» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, руководство клуба заявило о готовности принять решительные меры для обеспечения справедливого судейства в Ла Лиге.
Президент клуба Флорентино Перес решительно настроен действовать и заявляет о «войне» с испанским футболом.
С другой - интересно как далеко зайдёт это противостояние.
С другой - интересно как далеко зайдёт это противостояние.
А как ещё это расценивать?
Сегодня призыв к безпорядкам, а завтра, что бомбы на трибунах взрывать будут?
Перес возомнил себя "богом" но по факту просто клоун.
А как ещё это расценивать?
Сегодня призыв к безпорядкам, а завтра, что бомбы на трибунах взрывать будут?
Перес возомнил себя "богом" но по факту просто клоун.
Раньше всё устраивало, когда судьи грубо ошибались в вашу пользу? А как стали ровно судить, так сразу объявили судьям бойкот. Ну не вам жаловаться на судейство!
Раньше всё устраивало, когда судьи грубо ошибались в вашу пользу? А как стали ровно судить, так сразу объявили судьям бойкот. Ну не вам жаловаться на судейство!