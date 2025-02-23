«Реал» готовит акцию против судейского комитета на матче с «Жироной»

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сегодня, 00:35

«Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги с «Жироной». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.

Несмотря на то, что ранее «Реал» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, руководство клуба заявило о готовности принять решительные меры для обеспечения справедливого судейства в Ла Лиге.

Президент клуба решительно настроен действовать и заявляет о «войне» с испанским футболом.