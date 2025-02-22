Гасперини: «Я не хотел, чтобы моё заявление о Лукмане было оскорбительным»

Недавно главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал нападающего Адемолу Лукмана за исполнение пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр). Футболист не принял критику итальянского специалиста.
В связи с этим Гасперини сделал новое заявление, уточняя свою позицию по данному вопросу.
Лукман оказал большое влияние не игру. Я не хотел, чтобы моё заявление было оскорбительным. Мне бы хотелось, чтобы такой сильный игрок, как Лукман, сказал де Кетеларе: «Держи мяч и забей пенальти». К сожалению, мои слова вызвали обиду у Лукмана, хотя я вовсе не стремился к этому.