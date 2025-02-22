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Гасперини: «Я не хотел, чтобы моё заявление о Лукмане было оскорбительным»

вчера, 17:17

Недавно главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал нападающего Адемолу Лукмана за исполнение пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр). Футболист не принял критику итальянского специалиста.

В связи с этим Гасперини сделал новое заявление, уточняя свою позицию по данному вопросу.

Лукман оказал большое влияние не игру. Я не хотел, чтобы моё заявление было оскорбительным. Мне бы хотелось, чтобы такой сильный игрок, как Лукман, сказал де Кетеларе: «Держи мяч и забей пенальти». К сожалению, мои слова вызвали обиду у Лукмана, хотя я вовсе не стремился к этому.

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Все комментарии
m5rhzw3uxyxm
m5rhzw3uxyxm
вчера в 19:52
Помело б захлопнул и извинился
112910415
112910415
вчера в 19:34
слово не воробей, однако !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:56
Поступил в любом случае не как тренер.
Capral
Capral
вчера в 17:33
Но осадок уже остался...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:29, ред.
Собака - ты! Вместо того, чтобы публично извиниться и дальше нести какую-угодно чушь!.. мол, вырвалось, ещё что... просто прости, фигню сморозил... посыл такой, что дальше финала ЛЕ они хрен продвинутся, но и без него на дно опустятся... нелегкая задачка для директоров....
Гость
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