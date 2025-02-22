Гасперини: «Я не хотел, чтобы моё заявление о Лукмане было оскорбительным»

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вчера, 17:17

Недавно главный тренер «Аталанты» раскритиковал нападающего за исполнение пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр). Футболист не принял критику итальянского специалиста.

В связи с этим Гасперини сделал новое заявление, уточняя свою позицию по данному вопросу.