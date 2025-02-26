Анчелотти заявил, что Мбаппе сможет сыграть в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что форвард команды Килиан Мбаппе примет участие в предстоящем полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала Сосьедад».
Килиан поедет вместе с командой.
Ранее футболист был вынужден пропустить тренировку «сливочных» в связи с необходимостью удаления зуба.
Согласен. Даже Мбаппе настолько испугался Арсенку, что решил откосить от игры, выдумав историю с зубом. А как узнал, что Арсен на больничном, сразу всё прошло. Говорят, даже Анчелотти уже положил на стол Пересу заявление по собственному желанию, по той же причине, что и у Мбаппе зуб заболел, но сегодня утром забрал заяву. А новость видел, что Винисиус обсуждал с командой свой переход в Саудовскую Аравию, так вот, причина та же...))
Согласен. Даже Мбаппе настолько испугался Арсенку, что решил откосить от игры, выдумав историю с зубом. А как узнал, что Арсен на больничном, сразу всё прошло. Говорят, даже Анчелотти уже положил на стол Пересу заявление по собственному желанию, по той же причине, что и у Мбаппе зуб заболел, но сегодня утром забрал заяву. А новость видел, что Винисиус обсуждал с командой свой переход в Саудовскую Аравию, так вот, причина та же...))