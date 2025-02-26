Анчелотти заявил, что Мбаппе сможет сыграть в матче с «Реалом Сосьедад»

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вчера, 10:01

Главный тренер «Реала» сообщил, что форвард команды примет участие в предстоящем полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала Сосьедад».

Килиан поедет вместе с командой.

Ранее футболист был вынужден пропустить тренировку «сливочных» в связи с необходимостью удаления зуба.