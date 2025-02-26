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Анчелотти заявил, что Мбаппе сможет сыграть в матче с «Реалом Сосьедад»

вчера, 10:01
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что форвард команды Килиан Мбаппе примет участие в предстоящем полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала Сосьедад».

Килиан поедет вместе с командой.

Ранее футболист был вынужден пропустить тренировку «сливочных» в связи с необходимостью удаления зуба.

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Все комментарии
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 13:03
Главное, чтобы "беззубо" не сыграл.. А-ха-ха-ха.. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:19, ред.
Мбаппе надо бы поберечь на матчи с Атлетами в ЛЧ.

Я бы на месте Карло Эндрика выпустил. Пусть пацан с Родриго и Вини опыта набирается. Сосьедад как раз для этого в кон.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:05, ред.
Приветствую, Виктор!!!
Согласен. Даже Мбаппе настолько испугался Арсенку, что решил откосить от игры, выдумав историю с зубом. А как узнал, что Арсен на больничном, сразу всё прошло. Говорят, даже Анчелотти уже положил на стол Пересу заявление по собственному желанию, по той же причине, что и у Мбаппе зуб заболел, но сегодня утром забрал заяву. А новость видел, что Винисиус обсуждал с командой свой переход в Саудовскую Аравию, так вот, причина та же...))
112910415
112910415
вчера в 11:15
теперь он зуб ни на кого не держит ... )
adekvat
adekvat
вчера в 10:38
Интересно, а Захарян сможет сыграть?
Capral
Capral
вчера в 10:28
Реалу нечего бояться, ведь гроза всех испанских клубов снова на больничном...
🤭🤭🤭
5ynq9zkqs5n6
5ynq9zkqs5n6
вчера в 10:24
- Зуб даю, что сыграю! - сказал черепан.
- А вот я никому никаких гарантий никогда не даю! - парировал Захарян
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:12
Испанская стоматология творит чудеса!)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:08
Это хорошее усиление в игре.
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