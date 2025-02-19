Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Брестом»

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.
В текущем сезоне российский футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль».
|Пари Сен-Жермен7 : 0Брест
|Матч завершен
«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.
В текущем сезоне российский футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль».