Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Брестом»

1739958375

вчера, 12:46

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом». В неё вошёл вратарь .

В текущем сезоне российский футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль».