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Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Брестом»

вчера, 12:46
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)7 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне российский футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль».

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Все комментарии
rvng58cu38nj
rvng58cu38nj
вчера в 14:47
Матч не обязательный,поэтому доверяют Матвею
qhqay58z3nt8
qhqay58z3nt8
вчера в 13:54
Надо Моте ещё один сухарик засушить
uyvpdyx24qxy
uyvpdyx24qxy
вчера в 13:31
Скорее всего выйдет и отстоит на ноль.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:07
Лично я верю, что настанет день и Сафонов по праву займёт пост номер один на вратарской позиции в ПСЖ. Уровень мастерства Матвея ничуть не ниже, чем у переоценённого итальянского голкипера. Доннарумму просто бесит, что у него есть реальный конкурент и он будет допускать ошибки... Подождём... Потерпим...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:47
В такой игре может и выйдет на поле.
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