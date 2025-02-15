Замена Личке в «Динамо». Топ-тренер задержался в скромном клубе – нужен новый вызов

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сегодня, 13:03

Карпину пора на повышение.

Карпин долго выжимал максимум из «Ростова» – всё всем доказал

«Ростов» – пока что главный проект в карьере Валерия Карпина. Да, специалист до этого работал в «Спартаке», но именно опыт с южанами сформировал имидж Карпина-тренера, открыл его для предложений топ-клубов и сборной России. С 2017 года Валерий Георгиевич закрыл все вопросы, которые возникают к восходящему тренеру.

Может ли давать результат при ограниченных ресурсах? В сезоне-19/20 ростовчане пробились аж в топ-5. Попутно открыли Элдора Шомуродова и продали его в клуб Серии А – и даже после этого несильно просели в таблице.

Может ли развивать игроков? Ответ: тот же пример Шомуродова и многих других. Южане каждый раз находили себе нового бомбардира – Ионова до Элдора и Полоза – после. А потом продавили аренду Николая Комличенко, который не заиграл в «Динамо». Именно в «Ростове» Николай адаптировался и стал качественным игроком по меркам РПЛ . Ещё через год раскрылся Егор Голенков, теперь на острие у южан мощная конкуренция. Добавим в этот список Мелехина, Ваханию, Ланговича, Глебова, Щетинина, Сильянова. Развитие молодёжи – то, за счёт чего в том числе случился феномен «Ростова».

И главное, сохраняет ли стабильность на дистанции? Много было и игроков, и тренеров одного сезона. Карпин на время покинул команду, когда начал работу в сборной России, но когда всё же решил совмещать и вернулся, «Ростов» выдал мощнейший отрезок. В сезоне-22/23 коллектив включился в чемпионскую гонку и до последнего шёл в тройке со «Спартаком». Дальше сказалась усталость, команда упала на четвёртое место. В следующем сезоне была седьмая строчка, в текущем – восьмая. В этом плане надо учитывать вводные: у «Ростова» довольно скромные финансовые возможности и отягчающие факторы (это не центр притяжения, в отличие от Москвы, плюс есть огромные проблемы с логистикой, которые усложняют подготовку к матчам). И «Ростов» Карпина из года в год успешно преодолевает ограничения, с которыми другие сталкиваются в куда меньшей мере, а на выходе отбирает очки даже у топ-клубов и регулярно борется за первую пятёрку.

В этом сезоне сказывается усталость

На фоне сезона-22/23 следующие кампании смотрятся менее удачно, но это не значит, что у Карпина кризис. Надо понимать, что «Ростов» прыгнул выше головы – и это мягко говоря. Можно говорить об усталости команды. Вышеописанные ограничения никуда не делись, добавилась потеря основного вратаря. В первом круге ростовчане одержали только четыре победы и замыкали топ-10 – кстати, даже в таких условиях снова собрались и выдали четырёхматчевую победную серию. Так поднялись на восьмую строчку.

Но речь также об усталости тренера. Длительное сотрудничество часто выжимает все соки, даже основанное на уважении. Вот, что в конце января заявил специалист:

В этой жизни все возможно, это во-первых. Во-вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет? То, что я говорил на пресс-конференциях, – это правда. Что я устал – да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона – не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

Нечасто тренеры так откровенны в своих высказываниях, так что словам Карпина стоит верить.

Личка неплохой тренер, просто он не подходит «Динамо»

У Марцела есть свой отточенный годами стиль. С ним «Оренбург» выходил в РПЛ и становился ярким представителем чемпионата. То есть именно благодаря эффективности в рамках своей философии Личка оказался в «Динамо». И в «Динамо» понимали, какого тренера берут, – как ни парадоксально, в текущем сезоне есть ясное ощущение, что в клубе этим стилем недовольны.

Чеха можно недолюбливать: при нём команда играет в «робингудский» футбол, не показывает стабильности, не сохраняет надёжность в обороне, проигрывает важные матчи. Но ведь стилистика Марцела была ясна с самого начала, ничего не скрывалось. Тут речь не о том, что Личка – плохой тренер, а о том, что он стилистически не подходит «Динамо».

Потому что можно сказать об игре с шашками на голо, а стоило бы обратить внимание, что москвичи не привезли качественных защитников, которые бы сбалансировали состав. И от этого идёт нестабильность, решето вместо обороны и так далее. Вопроса ровно два: зачем боссы изначально брали Личку, если им не нравится «робингудский» футбол? И почему не привозят топ-защитников, если им, опять же не нравится такой стиль?

На решение повлияет итог сезона

Это наводит на мысль, что сейчас Личке надо бороться ещё и со скепсисом руководства. По последним данным, «Динамо» завершает сделку по Касересу. Крайний защитник неподтверждённого уровня – единственное укрепление обороны после слабой первой части сезона. Это лучшее объяснение, насколько клуб доверяет тренеру.

Вдобавок летом у менеджера истекает контракт. Есть опция продления на ещё один сезон, но для её активации нужно выполнить одно из условий: финишировать в тройке в чемпионате или взять Кубок России. В таком случае для продления якобы будет достаточно желания одной из сторон.

Пока всё сводится к тому, что «Динамо» собирается мирно ждать завершения сезона, чтобы провернуть тренерскую рокировку. Если Карпин всё же решит покинуть «Ростов», это будет отличный кандидат для московского клуба.