«Болонья» вырвала победу в матче с «Миланом»

«Болонья» переиграла «Милан» в перенесенном матче 9-го тура Серии А (2:1).
Рафаэл Леау вывел гостей вперед на 43-й минуте, Сантьяго Кастро на 48-й сравнял счет, победный гол на 82-й забил Дан Ндойе.
После этой игры «Болонья» идет на 6-м месте (44 балла), «Милан» находится на 8-й строчке (41 пункт).
Сегодня Милан обыграла команда, которая вообще не умеет играть в футбол. Скажете так не бывает ? Я и сам так думал. Ан нет.......
Это до какого состояния нужно довести 7-ми кратного обладателя ушастого, чтобы он проигрывая 1 : 2 даже на штурм колхоза из Болоньи не сподобился ?
Зато к высокому рангу дельфинов - профессионалов, кроме Леао, теперь взошёл и Фофана, - хоть одна "отрада" для Консейсао, который по выражению лица и языку тела, ваще был в прострации.
По игре в середине поля (да какой игре - мучению) просто не стоит рот открывать. Там везде тихий ужас: начиная от покрытия своей зоны сектора поля и заканчивая игрой в пас.
Короч., занавес, товарищи.
P.S. Ах да..., чуть не забыл. Ибре мой горячий и пламенный..., причём повторно (
Сегодня Милан обыграла команда, которая вообще не умеет играть в футбол. Скажете так не бывает ? Я и сам так думал. Ан нет.......
Это до какого состояния нужно довести 7-ми кратного обладателя ушастого, чтобы он проигрывая 1 : 2 даже на штурм колхоза из Болоньи не сподобился ?
Зато к высокому рангу дельфинов - профессионалов, кроме Леао, теперь взошёл и Фофана, - хоть одна "отрада" для Консейсао, который по выражению лица и языку тела, ваще был в прострации.
По игре в середине поля (да какой игре - мучению) просто не стоит рот открывать. Там везде тихий ужас: начиная от покрытия своей зоны сектора поля и заканчивая игрой в пас.
Короч., занавес, товарищи.
P.S. Ах да..., чуть не забыл. Ибре мой горячий и пламенный..., причём повторно (
Рейндерс как обычно в тяжёлой игре потерялся. Леау на один гол хватило. От Эрнандеса толку нет. Хименес фланг про.рал при втором голе. Палыч, который в прошлых играх был одним из лучших, сегодня провалился.
Сезон закончен. Остался кубок, но там в полуфинале ждет Интер.
Рейндерс как обычно в тяжёлой игре потерялся. Леау на один гол хватило. От Эрнандеса толку нет. Хименес фланг про.рал при втором голе. Палыч, который в прошлых играх был одним из лучших, сегодня провалился.
Сезон закончен. Остался кубок, но там в полуфинале ждет Интер.