«Болонья» вырвала победу в матче с «Миланом»

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сегодня, 00:55

«Болонья» переиграла «Милан» в перенесенном матче 9-го тура Серии А (2:1).

Рафаэл Леау вывел гостей вперед на 43-й минуте, Сантьяго Кастро на 48-й сравнял счет, победный гол на 82-й забил Дан Ндойе.

После этой игры «Болонья» идет на 6-м месте (44 балла), «Милан» находится на 8-й строчке (41 пункт).