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«Болонья» вырвала победу в матче с «Миланом»

сегодня, 00:55
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Болонья» переиграла «Милан» в перенесенном матче 9-го тура Серии А (2:1).

Рафаэл Леау вывел гостей вперед на 43-й минуте, Сантьяго Кастро на 48-й сравнял счет, победный гол на 82-й забил Дан Ндойе.

После этой игры «Болонья» идет на 6-м месте (44 балла), «Милан» находится на 8-й строчке (41 пункт).

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:57
Ибра опять расскажет какую великолепную команду он сделал, какой он молодец.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 01:26, ред.
Если атакующие хавы при ведении мяча с и с т е м а т и ч е с к и не видят открывающихся нападов, то да, - команда не умеет играть в футбол.
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:03
Болонья играть не умеет??? Одна из самых играющих команд в Серии А в этом сезоне.
Drotik
Drotik
сегодня в 01:01
Консейсао уже пора самому в отставку подать. Вообще никак не идёт в Серии А у него. И надоел этот тупой футбол, усе бегут в атаку, все в оборону. Тоже самое и у Фонсеки было. Но второй португал не захотел на его ошибках учиться.
Рейндерс как обычно в тяжёлой игре потерялся. Леау на один гол хватило. От Эрнандеса толку нет. Хименес фланг про.рал при втором голе. Палыч, который в прошлых играх был одним из лучших, сегодня провалился.
Сезон закончен. Остался кубок, но там в полуфинале ждет Интер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:01, ред.
И смех и грех, ей-богу.)
Сегодня Милан обыграла команда, которая вообще не умеет играть в футбол. Скажете так не бывает ? Я и сам так думал. Ан нет.......

Это до какого состояния нужно довести 7-ми кратного обладателя ушастого, чтобы он проигрывая 1 : 2 даже на штурм колхоза из Болоньи не сподобился ?
Зато к высокому рангу дельфинов - профессионалов, кроме Леао, теперь взошёл и Фофана, - хоть одна "отрада" для Консейсао, который по выражению лица и языку тела, ваще был в прострации.
По игре в середине поля (да какой игре - мучению) просто не стоит рот открывать. Там везде тихий ужас: начиная от покрытия своей зоны сектора поля и заканчивая игрой в пас.
Короч., занавес, товарищи.

P.S. Ах да..., чуть не забыл. Ибре мой горячий и пламенный..., причём повторно (
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:58
Какая неделя! Горбатые вылетают с кубка, болонка камбэчит кузинов!
Гость
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