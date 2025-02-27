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«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

сегодня, 01:30
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в первой игре 1/2 финала Кубка Испании (0:1).

Гол на 19-й минуте забил Эндрик.

Ответный поединок состоится 1 апреля.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:19
Реал с победой, но како то вымученной
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:07
Посмотрели в действии резерв, довольно весёлая игра получилась... если бы был Захар...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:44, ред.
Эндрик молодец. Техникой наделён очень хорошей. Одним словом - бразил. Можно мальчишку бы и почаще выпускать..., видно, что голодный и резвый до игры...
Гюлер слабоват во всех аспектах: пас, скорость, мышление...
Камавинга бегает быстро, но слишком много лишних движений - без эффекта.
Тчуамени - дылда, которая кроме антропометрии ничем не примечательна.

Если же вкупе, то отсутствие Мбаппе, Вальверде, Браима Диаса и Родриго в старте, делало Реал каким то весёлым побегунчиком. Не было этой привычной для "бланкос" солидности, стройности, осмысленности и мощи. Понятно, что Карло решил скамейку размять, но до основы ей ещё пахать и пахать...
Capral
Capral
сегодня в 01:43, ред.
Очень понравился мне Р/С. Озорная, быстрая, шустрая команда, играющая коротким пасом, быстро проходят центр поля, и надо сказать- просматривается симпатичный комбинационный стиль. Но вот, то, о чем я всегда говорю- издержки прессинга Р/С привели к единственному голу в ворота этой команды... Прессинговать надо уметь, с оглядкой на тылы. Очень понравился 14номер Р/С, технарь, замучивший оборону мадридского Гранда. Вот так, посмотрел на Р/С и подумал: на кой хрен, им нужен, этот вечно больной ребёнок из России???

Про Реал особо говорить нечего. Очередной бледный матч, в 1-м тайме изнывали под прессингом соперника, толком ничего не получалось, фактические мучения. Вини пытался расшевелить партнеров, но получалось не очень. В обороне тоже всё не Слава БОГУ. Но надо признать, хорошо сыграл Лунин. А так, в общих чертах- ничего особенного. Но победили и за то спасибо. И вот на фоне вчерашнего Атлетико и сегодняшнего Реала, действительно, самый красивый и изящный футбол демонстрирует Барселона. Правда, в других компонентах много негатива, но в атаке- самая интересная команда.

Реал с победой, но это не футбол.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:39
С победой.

Скучный матч (зато их много).

Сосьедад - в целом, много желания и ничего. Пытались прессинговать, раздражать и провоцировать. Толку - практически никакого. Ок.

Реал приехал по возможности немного выиграть, никого не травмировать. Отношение к этому матчу было высказано заранее - ни главного "забивалы" Мбаппе (зубик болит - это, конечно, причина для важнейших матчей то. Значит, не особо важный), Тибо, Вальверде. Родриго, Модрич, Браим на скамейке.

И это подчеркивает профессионализм Анчи. Не было никакого угрожающего соперника.

Очень понравился Лунин. В отличие от Куртуа, на порядок круче играет ногами. И реакция чуть ли не хуже.

Я, блин, не перестаю негодовать. Футбол - для зрителей. Футбол - это театр. На фиг кому подобные матчи нужны - не понимаю.
Ну, да ладно.
Гость
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