«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в первой игре 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Гол на 19-й минуте забил Эндрик.
Ответный поединок состоится 1 апреля.
|Реал Сосьедад0 : 1Реал
|Матч завершен
«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в первой игре 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Гол на 19-й минуте забил Эндрик.
Ответный поединок состоится 1 апреля.
Скучный матч (зато их много).
Сосьедад - в целом, много желания и ничего. Пытались прессинговать, раздражать и провоцировать. Толку - практически никакого. Ок.
Реал приехал по возможности немного выиграть, никого не травмировать. Отношение к этому матчу было высказано заранее - ни главного "забивалы" Мбаппе (зубик болит - это, конечно, причина для важнейших матчей то. Значит, не особо важный), Тибо, Вальверде. Родриго, Модрич, Браим на скамейке.
И это подчеркивает профессионализм Анчи. Не было никакого угрожающего соперника.
Очень понравился Лунин. В отличие от Куртуа, на порядок круче играет ногами. И реакция чуть ли не хуже.
Я, блин, не перестаю негодовать. Футбол - для зрителей. Футбол - это театр. На фиг кому подобные матчи нужны - не понимаю.
Ну, да ладно.
Скучный матч (зато их много).
Сосьедад - в целом, много желания и ничего. Пытались прессинговать, раздражать и провоцировать. Толку - практически никакого. Ок.
Реал приехал по возможности немного выиграть, никого не травмировать. Отношение к этому матчу было высказано заранее - ни главного "забивалы" Мбаппе (зубик болит - это, конечно, причина для важнейших матчей то. Значит, не особо важный), Тибо, Вальверде. Родриго, Модрич, Браим на скамейке.
И это подчеркивает профессионализм Анчи. Не было никакого угрожающего соперника.
Очень понравился Лунин. В отличие от Куртуа, на порядок круче играет ногами. И реакция чуть ли не хуже.
Я, блин, не перестаю негодовать. Футбол - для зрителей. Футбол - это театр. На фиг кому подобные матчи нужны - не понимаю.
Ну, да ладно.
Про Реал особо говорить нечего. Очередной бледный матч, в 1-м тайме изнывали под прессингом соперника, толком ничего не получалось, фактические мучения. Вини пытался расшевелить партнеров, но получалось не очень. В обороне тоже всё не Слава БОГУ. Но надо признать, хорошо сыграл Лунин. А так, в общих чертах- ничего особенного. Но победили и за то спасибо. И вот на фоне вчерашнего Атлетико и сегодняшнего Реала, действительно, самый красивый и изящный футбол демонстрирует Барселона. Правда, в других компонентах много негатива, но в атаке- самая интересная команда.
Реал с победой, но это не футбол.
Про Реал особо говорить нечего. Очередной бледный матч, в 1-м тайме изнывали под прессингом соперника, толком ничего не получалось, фактические мучения. Вини пытался расшевелить партнеров, но получалось не очень. В обороне тоже всё не Слава БОГУ. Но надо признать, хорошо сыграл Лунин. А так, в общих чертах- ничего особенного. Но победили и за то спасибо. И вот на фоне вчерашнего Атлетико и сегодняшнего Реала, действительно, самый красивый и изящный футбол демонстрирует Барселона. Правда, в других компонентах много негатива, но в атаке- самая интересная команда.
Реал с победой, но это не футбол.
Гюлер слабоват во всех аспектах: пас, скорость, мышление...
Камавинга бегает быстро, но слишком много лишних движений - без эффекта.
Тчуамени - дылда, которая кроме антропометрии ничем не примечательна.
Если же вкупе, то отсутствие Мбаппе, Вальверде, Браима Диаса и Родриго в старте, делало Реал каким то весёлым побегунчиком. Не было этой привычной для "бланкос" солидности, стройности, осмысленности и мощи. Понятно, что Карло решил скамейку размять, но до основы ей ещё пахать и пахать...
Гюлер слабоват во всех аспектах: пас, скорость, мышление...
Камавинга бегает быстро, но слишком много лишних движений - без эффекта.
Тчуамени - дылда, которая кроме антропометрии ничем не примечательна.
Если же вкупе, то отсутствие Мбаппе, Вальверде, Браима Диаса и Родриго в старте, делало Реал каким то весёлым побегунчиком. Не было этой привычной для "бланкос" солидности, стройности, осмысленности и мощи. Понятно, что Карло решил скамейку размять, но до основы ей ещё пахать и пахать...