«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ (2:0).
Голами отличились Доминик Собослаи (11') и Алексис МакАллистер на (63').
После этой игры «красные» лидируют в чемпионате Англии (67 очков), «сороки» находятся на 6-й строчке (44 балла).
|Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ (2:0).
Голами отличились Доминик Собослаи (11') и Алексис МакАллистер на (63').
После этой игры «красные» лидируют в чемпионате Англии (67 очков), «сороки» находятся на 6-й строчке (44 балла).
Мерсисайдцев с победой!
Мерсисайдцев с победой!