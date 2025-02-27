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«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 01:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ (2:0).

Голами отличились Доминик Собослаи (11') и Алексис МакАллистер на (63').

После этой игры «красные» лидируют в чемпионате Англии (67 очков), «сороки» находятся на 6-й строчке (44 балла).

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Все комментарии
YNWA
YNWA
сегодня в 03:13
Отличный матч отличная победа!
Мерсисайдцев с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:53
Так понимаю Слота можно начинать поздравлять, - у "канониров" порох закончился...
Drotik
Drotik
сегодня в 01:34
Жаль Исака не было. Уилсон слабый нап.
Гость
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