«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом»

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:3).
На 34-й минуте хозяева поля открыли счёт — гол забил Анжело Штиллер. На 45-й гости отыгрались усилиями Майкла Олисе. Леон Горецка на 64-й вывел гостей вперёд. Точку в игре поставил вингер «Баварии» Кингсли Коман на 90-й.
После этой игры «Штутгарт» идет на 7-м месте (36 очков), «Бавария» находится на первой строчке (61 балл).
Штутгарт такими титаническими усилиями забивал гол и выжимал из себя максимум.... чтоб потом собственный кипер и защитник привезли 2 гола из ничего...
P.S. Ладно..., это всё лирика. Щас смотрел на правое крыло команд из ЛЧ..., поэтому резюме такое: либо Бавария, либо Барселона должны играть в финале Лиги Чемпионов.
Штутгарт такими титаническими усилиями забивал гол и выжимал из себя максимум.... чтоб потом собственный кипер и защитник привезли 2 гола из ничего...
P.S. Ладно..., это всё лирика. Щас смотрел на правое крыло команд из ЛЧ..., поэтому резюме такое: либо Бавария, либо Барселона должны играть в финале Лиги Чемпионов.