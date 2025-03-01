«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом»

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сегодня, 00:29

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:3).

На 34-й минуте хозяева поля открыли счёт — гол забил Анжело Штиллер. На 45-й гости отыгрались усилиями Майкла Олисе. Леон Горецка на 64-й вывел гостей вперёд. Точку в игре поставил вингер «Баварии» Кингсли Коман на 90-й.

После этой игры «Штутгарт» идет на 7-м месте (36 очков), «Бавария» находится на первой строчке (61 балл).