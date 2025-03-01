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«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом»

сегодня, 00:29
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче 24-го тура Бундеслиги (1:3).

На 34-й минуте хозяева поля открыли счёт — гол забил Анжело Штиллер. На 45-й гости отыгрались усилиями Майкла Олисе. Леон Горецка на 64-й вывел гостей вперёд. Точку в игре поставил вингер «Баварии» Кингсли Коман на 90-й.

После этой игры «Штутгарт» идет на 7-м месте (36 очков), «Бавария» находится на первой строчке (61 балл).

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:59
Не зная счета при слове "волевая" у меня другие ассоциации... в один мяч забитый в концовке матча...:)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 05:14
Вообще не нравится игра Баварии. Не думаю что они далеко пройдут в ЛЧ, кто бы им не попался
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:31
Такая Бавария лично меня не впечатляет...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:49
Кто из этих двух команд больше заслуживает играть в финале Лиги Чемпионов, по Вашему мнению?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:48
А если не получит, то уйдёт из клуба?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
эти 2 привоза абсолютно заслуга самой Бварии.
1. Горецка поднялся высоко и пошел прессинговать опорника Штутгарта.
тот потерял мяч.
2. Коман также побежал прессинговать защитника и тот растерялся.
в этих двух эпизодах большая заслуга самой Баварии, что не катала вату
а наседала на соперника, так как следует.
и эти ошибки Штутарта после прессинга Баварии.
п.с.
как Компани был рад голу Комана))) что побежал поздравить.
и больше всех был рад.
первый трофей как тренер может выиграть. почему бы не порадоваться.
это эмоции. это и есть футбол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:32
это сбудется!
проклятие Кейна близится к концу и англичанин наконец получит долгожданный трофей))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:36
Просто какая то фантасмагория наяву.
Штутгарт такими титаническими усилиями забивал гол и выжимал из себя максимум.... чтоб потом собственный кипер и защитник привезли 2 гола из ничего...

P.S. Ладно..., это всё лирика. Щас смотрел на правое крыло команд из ЛЧ..., поэтому резюме такое: либо Бавария, либо Барселона должны играть в финале Лиги Чемпионов.
Гость
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