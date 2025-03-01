«Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Орубаху» в чемпионате Саудовской Аравии

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сегодня, 00:16

«Аль-Орубах» обыграл «Аль-Наср» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

На 40-й минуте нападающий «Аль-Орубаха» Умар Аль-Сума открыл счёт. Защитник «Аль-Насра» Наваф Аль-Бушал сравнял счет на 51-й минуте. Победный мяч хозяев на 65-й минуте забил полузащитник Йоуханн Берг Гудмундссон.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

После этой игры «Аль-Орубах» идет на 11-м месте (26 очков), «Аль-Наср» находится на 3-й строчке (47 баллов).