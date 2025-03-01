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«Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Орубаху» в чемпионате Саудовской Аравии

сегодня, 00:16
Аль-ОрубахЛоготип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Орубах» обыграл «Аль-Наср» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

На 40-й минуте нападающий «Аль-Орубаха» Умар Аль-Сума открыл счёт. Защитник «Аль-Насра» Наваф Аль-Бушал сравнял счет на 51-й минуте. Победный мяч хозяев на 65-й минуте забил полузащитник Йоуханн Берг Гудмундссон.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

После этой игры «Аль-Орубах» идет на 11-м месте (26 очков), «Аль-Наср» находится на 3-й строчке (47 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 07:57
Это футбол и поражения случаются у всех команд... все и всегда выигрывать не получается.
fd58e8hchtc8
fd58e8hchtc8
сегодня в 07:53
Что-то случилось в их королевстве
w64aa9k2pmcd
w64aa9k2pmcd
сегодня в 06:32
Результат можно назвать сенсацией.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:42
вряд ли Месси перейдет в Аль Наср, чтоб помочь португальца выиграть хоть что то
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:40
рад не только за Бензема , но и за Ролана Блана.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:37
Аль Иттихад точно не упустит 1 место, когда два главных конкурента
Аль Хиляль и Аль Наср
вот так разбрасывают очки.
Аль Наср опять останется без трофея)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:12
Аль-Насру стоит раскошелиться на партнеров для Роналду...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:03
Проиграна битва (игра), но не в*йна (первенство)... Сегодня... Завтра может быть всё иначе...
Так во всём.............
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:39
Довольно неожиданный результат... Даже супер Криш не помог...
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 00:36
Какая неприятность.. 🤭
Гость
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