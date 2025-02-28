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Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 20:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в 19-м туре РПЛ (1:1).

На 9-й минуте дагестанская команда открыла счёт — мяч забил Эгаш Касинтура. На 85-й «красно-зелёные» отыгрались усилиями Дмитрия Воробьёва.

После этой игры «Динамо» Махачкала идет на 10-м месте (18 очков), «Локомотив» находится на 4-й строчке (36 баллов).

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 23:04, ред.
Динамо, чуточку не удержало победу. Локо не предент
на высокое место. Динамо желаю остаться в Премьер-лиге.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:21
Динамо Махачкала!
magnum3000
magnum3000
вчера в 22:07
Это не футбол в такую зимнюю погоду. Зато летом отдыхают и поля колосятся сочной травкой.
амурец
амурец
вчера в 22:00
Жаль, хотелось победы Локо
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
Когда махачкалинцы включают скорости - а они дома, по крайней мере, их постоянно включают - многие козыри у соперников, включая технику, они сразу выбивают.
Я лично не увидел разницы в игре Локомотива по сравнению с осенним отрезком чемпионата.
Разве только отдельные технические огрехи, которые можно списать на довольно неприятный морозец и слегка скользкое поле (но на то и шипы на бутсах), которое в остальном было очень хорошим.
gorets004
gorets004
вчера в 21:31
обидно. можно назвать команду динамо ничья.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:26, ред.
Не смотря на морозную погоду, матч получился.
Поле для конца февраля было просто отличное.
Игра держала в напряжении до самого конца.
Да и махачкалинцы никому и никогда не давали "мёрзнуть" на поле: физподготовка у них отличная.
Если бы не глянул на календарь, то не сказал бы, что был "весенний футбол". ))
А там, где были какие-то технические огрехи, команды компенсировали самоотдачей и скоростями.
Счёт, полагаю, справедливый.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Джохар Ву (раскрыть)
вчера в 21:23
В жизни всё бывает, есть такое понятие "лекарство от одиночества".
Надо относиться снисходительно...
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 21:09
Очень жаль что Махачкалинское Динамо упустило победу вот так в конце, очень интересный дебютант появился в РПЛ. Удачи им в дальнейших матчах
Хиромант
Хиромант ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:09
- Это, конечно, здорово что возобновились игры РПЛ, но...!
- Самое интересное будет завтра и послезавтра...
"Нам бы день простоять, да ночь продержаться..."
cska1948
cska1948
вчера в 21:08
А вот и первый нежданчик в первой же игре возобновившегося чемпионата. Махачкалинцы молодцы, а вот от «Локо» ждал большего.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:08
Что тебе с этих прогнозов бывает? Бесплатные стикеры?
протон
протон
вчера в 21:04
P S уходящего месяца
1 Радует то, что много ставок появилось.
2. Когда нет фермеров, то в группе интриги много.
3. Играть с фермерами из солнечной Армении под англоязычными никами на ставках с коэффициентом 1000 смысла нет. 4. Человек с одного аккаунта, как пчела, трудится, набирая баллы, а фермер загоняет табор аккаунтов и без труда уводит призы.
5 создать 100 аккаунтов, чтобы противостоять фермерам..
6. Запомнилась группа Гаврилова.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:04
Махачкалинцы крайне упёртые ребята. Ничья реально боевая....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
Локо откровенно меня разочаровал. Навал во втором тайме не изменил впечатление. Пока совсем не в лучшем тонусе почти все. И Батраков, и Пиняев, и Баринов. Разве только Самошников неутомим как раньше.
69Haya96
69Haya96
вчера в 21:00
Добрый вечер. Могу ли я высказать свое любительское мнение?
протон
протон
вчера в 20:59
Боевой матч! С набранными очками обе команды) Хороший рестарт РПЛ))
Гость
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