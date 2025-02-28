Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

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вчера, 20:56

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в 19-м туре РПЛ (1:1).

На 9-й минуте дагестанская команда открыла счёт — мяч забил Эгаш Касинтура. На 85-й «красно-зелёные» отыгрались усилиями Дмитрия Воробьёва.

После этой игры «Динамо» Махачкала идет на 10-м месте (18 очков), «Локомотив» находится на 4-й строчке (36 баллов).