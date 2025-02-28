Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в 19-м туре РПЛ (1:1).
На 9-й минуте дагестанская команда открыла счёт — мяч забил Эгаш Касинтура. На 85-й «красно-зелёные» отыгрались усилиями Дмитрия Воробьёва.
После этой игры «Динамо» Махачкала идет на 10-м месте (18 очков), «Локомотив» находится на 4-й строчке (36 баллов).
на высокое место. Динамо желаю остаться в Премьер-лиге.
на высокое место. Динамо желаю остаться в Премьер-лиге.
Я лично не увидел разницы в игре Локомотива по сравнению с осенним отрезком чемпионата.
Разве только отдельные технические огрехи, которые можно списать на довольно неприятный морозец и слегка скользкое поле (но на то и шипы на бутсах), которое в остальном было очень хорошим.
Я лично не увидел разницы в игре Локомотива по сравнению с осенним отрезком чемпионата.
Разве только отдельные технические огрехи, которые можно списать на довольно неприятный морозец и слегка скользкое поле (но на то и шипы на бутсах), которое в остальном было очень хорошим.
Поле для конца февраля было просто отличное.
Игра держала в напряжении до самого конца.
Да и махачкалинцы никому и никогда не давали "мёрзнуть" на поле: физподготовка у них отличная.
Если бы не глянул на календарь, то не сказал бы, что был "весенний футбол". ))
А там, где были какие-то технические огрехи, команды компенсировали самоотдачей и скоростями.
Счёт, полагаю, справедливый.
Поле для конца февраля было просто отличное.
Игра держала в напряжении до самого конца.
Да и махачкалинцы никому и никогда не давали "мёрзнуть" на поле: физподготовка у них отличная.
Если бы не глянул на календарь, то не сказал бы, что был "весенний футбол". ))
А там, где были какие-то технические огрехи, команды компенсировали самоотдачей и скоростями.
Счёт, полагаю, справедливый.
Надо относиться снисходительно...
Надо относиться снисходительно...
- Самое интересное будет завтра и послезавтра...
"Нам бы день простоять, да ночь продержаться..."
- Самое интересное будет завтра и послезавтра...
"Нам бы день простоять, да ночь продержаться..."
1 Радует то, что много ставок появилось.
2. Когда нет фермеров, то в группе интриги много.
3. Играть с фермерами из солнечной Армении под англоязычными никами на ставках с коэффициентом 1000 смысла нет. 4. Человек с одного аккаунта, как пчела, трудится, набирая баллы, а фермер загоняет табор аккаунтов и без труда уводит призы.
5 создать 100 аккаунтов, чтобы противостоять фермерам..
6. Запомнилась группа Гаврилова.
1 Радует то, что много ставок появилось.
2. Когда нет фермеров, то в группе интриги много.
3. Играть с фермерами из солнечной Армении под англоязычными никами на ставках с коэффициентом 1000 смысла нет. 4. Человек с одного аккаунта, как пчела, трудится, набирая баллы, а фермер загоняет табор аккаунтов и без труда уводит призы.
5 создать 100 аккаунтов, чтобы противостоять фермерам..
6. Запомнилась группа Гаврилова.