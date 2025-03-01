«Черноморец» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги

1740834664

вчера, 16:11

«Черноморец» обыграл «Торпедо» в 22-м туре Первой лиги (2:0).

Гедеон Гузина забил на 24-й минуте, Василий Черов отличился на 60-й.

После этой игры «Черноморец» идет на 3-м месте (39 очков), «Торпедо» находится на 2-й строчке (43 балла).