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«Черноморец» переиграл «Торпедо» в матче Первой лиги

вчера, 16:11
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Черноморец» обыграл «Торпедо» в 22-м туре Первой лиги (2:0).

Гедеон Гузина забил на 24-й минуте, Василий Черов отличился на 60-й.

После этой игры «Черноморец» идет на 3-м месте (39 очков), «Торпедо» находится на 2-й строчке (43 балла).

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28 февраля
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Все комментарии
cfca89wf2y8m
cfca89wf2y8m
вчера в 21:03
Борьба за первые места слегка обостряется.
Вещий
Вещий
вчера в 17:56
Торпедо выдало нежданчик.... не ожидал проигрыша.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:26
У обоих клубов высокие шансы на повышение в классе
8nb72kqeakku
8nb72kqeakku
вчера в 17:13
Есть шанс выйти в высшую лигу
Цдачи морякам
29zrt4emwxte
29zrt4emwxte
вчера в 16:13
Победа над прямым конкурентом дорогого стоит
Гость
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