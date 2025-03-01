«Пари НН» обыграл «Акрон», Дзюба отметился голом

«Пари НН» обыграл «Акрон» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 48-й минуте забил нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. На 50-й минуте Александр Кокшаров удвоил преимущество нижегородского клуба. На 70-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба отыграл один гол.
«Пари НН» идёт на 10-м месте (19 очков), «Акрон» занимает 9-е место (22 очка).
З.Ы. Позорно Генич облизывал Дзюбу после их публичных скандалов. Комментатора не видно но создаётся впечатление что он там с фингалом под глазом сидит и прощение вымаливает
З.Ы. Позорно Генич облизывал Дзюбу после их публичных скандалов. Комментатора не видно но создаётся впечатление что он там с фингалом под глазом сидит и прощение вымаливает