«Пари НН» обыграл «Акрон», Дзюба отметился голом

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вчера, 16:00

«Пари НН» обыграл «Акрон» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 48-й минуте забил нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. На 50-й минуте Александр Кокшаров удвоил преимущество нижегородского клуба. На 70-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба отыграл один гол.

«Пари НН» идёт на 10-м месте (19 очков), «Акрон» занимает 9-е место (22 очка).