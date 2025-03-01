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«Пари НН» обыграл «Акрон», Дзюба отметился голом

вчера, 16:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Акрон» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 48-й минуте забил нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. На 50-й минуте Александр Кокшаров удвоил преимущество нижегородского клуба. На 70-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба отыграл один гол.

«Пари НН» идёт на 10-м месте (19 очков), «Акрон» занимает 9-е место (22 очка).

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Все комментарии
KSY24
KSY24 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Болен зюба как рвз
Vilar
Vilar
вчера в 19:56
Дзюба играет не против соперников Акрона, а против Кержакова...
112910415
112910415
вчера в 17:38
Артем пока отрабатывает свои деньги !
ABir
ABir
вчера в 17:22
Дзюба свою зарплату отработал, но Выиграли хозяева.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:26, ред.
Можно по разному относиться к Дзюбе, как к человеку, но прямо сейчас Артём один из сильнейших футболистов России и лидер Акрона... Он играет и забивает. Лично я хотел бы увидеть его в сборной России. Карпин? А вот этого человека я не хочу видеть у руля главной команды страны. Почему? У него больное самолюбие.. Это вредит российскому футболу.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:18
Кокшаров гол+пас. Неплохо, решил сразу заявить о себе. Надеюсь, он продолжит, рад его прогрессу после тяжелой травмы
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:12, ред.
Первый тайм напоминал обязательную программу фигуристов-одиночников: игроки старались показать всем, какими техническими приёмами они владеют. ))
Но во 2-м начали, что называется. с места в карьер.
Тон задали парижане, как хозяева поля.
Сначала Грулёв, потом - Кокшаров.
Рад, откровенно, говоря за новичков Пари НН (туда же и Эктова, поскольку в борьбе был один из лучших на поле.
Потом акроновцы какое-то время приходили в себя (кстати, Грулёв мог ещё забить), а потом...
Что -ПОТОМ?
Потом - ПОЛЕНО! )
Во время матча произошло "знаменательное событие"): полено сравнялся по голам с Кержаковым.
Как бы я к нему не относился, но то, что он своим авторитетом не даёт филонить на поле партнёрам - факт, не требующий доказательств.
После поленкиного гола на поле началась "РУБКА ПО-ВЗРОСЛОМУ", которая продолжалась до самого конца матча и держала в напряжении и скамейки, и болельщиков.
Если бы не 1-й тайм, то сказал бы, что матч - огонь, а так "огонь" случился только во второй половине матча.
Вратари неплохо себя проявили тоже, попав, видимо, под влияние общей атмосферы игры второго тайма. )
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:11
В перерыве Кокшаров в интервью сказал (примерно): "Привыкаем к погодным условиям, холодно и.т.д." Сдается мне нашим командам нужно готовится к рестарту сезона не в Турции и ОАЭ, а условно на полях Воркуты, Якутска и Анадыря, дабы потом выходя на поле опять же условно в Нижнем Новгороде привыкалось легче. А ежели серьезнее и по игре, то в тайме первом по большей части сумбур и суматоха, брак а передачах и сопутствующие ему регулярные потери мяча с обеих сторон. Одним словом мутота. Тем не менее опасными моментами обменялись. Грулев так вообще из убойной позиции умудрился зарядить выше ворот.Тайм второй совсем другой коленкор. И побойчее и пособытийней. Ударное начало от Нижнего, Грулев исправился, Кокшаров добавил, да и в целом смотрелся неплохо, на что клуб из Тольятти ответил одним воинским приветствием Дзюбы, ежели не ошибаюсь догнавшим Кержакова. В общем болельщиков "Пари НН" с победой, болельщикам "Акрона" не расстраиваться. Как-то так на мой взгляд.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
Интересно а вот если бы у Акрона забил условный Пупкин , это было бы в заголовке?)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:06
НН с Победой! Уверен был что не проиграют! Но они перевыполнили))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:01, ред.
Смотрел только второй тайм, и судя по комментарию Генича ничего не пропустил. Отличный тайм посмотрел, на высоких скоростях, весёлый зажигательный футбол, даже не похоже на РПЛ. Видно соскучились команды по футболу. Дзюба конечно старый, полный матч не вывозит. Спасибо за весёлый футбол, порадовали.

З.Ы. Позорно Генич облизывал Дзюбу после их публичных скандалов. Комментатора не видно но создаётся впечатление что он там с фингалом под глазом сидит и прощение вымаливает
Гость
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