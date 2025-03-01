Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Барса» обсуждает с агентом Неймара возможное возвращение бразильца

вчера, 20:12

По информации источника, между руководством «Барселоны» и представителями форварда «Сантоса» Неймара идут переговоры по поводу возможного возвращения игрока в каталонский клуб.

На данный момент окончательное решение не принято, однако вероятность такого трансфера весьма реальна.

Неймар заинтересован в возможности подготовиться к ЧМ-2026 года в составе «Барселоны» и выступить на обновленном стадионе «Камп Ноу».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКаземиро может перейти в «Милан»
Вчера, 15:25
Слухи«Ливерпуль» готов продать Луиса Диаса и установил цену за игрока
Вчера, 15:04
Румменигге: «Мы могли продать Рибери в Англию в 2008-м за 85 млн евро»
Вчера, 14:13
Родригао может вернуться в Бразилию
Вчера, 13:54
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать одного из лидеров «Аталанты»
Вчера, 13:31
СлухиИсак — главная трансферная цель «Барселоны» на позицию нападающего
Вчера, 13:12
Сортировать
Все комментарии
ktpbk7c5pums
ktpbk7c5pums
вчера в 22:44
Думаю обеим сторонам эта сделка на пользу не пойдёт, время уже упущенно лет так десять
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 21:30
Месси : А я?.. 😧... Лапорта : И ты. Куда ж без тебя.. А-ха-ха-ха.. 😀
Мимо 2
Мимо 2
вчера в 21:19
Каталонский цирк🤣
yq6d7suetqyk
yq6d7suetqyk
вчера в 21:04
По зарплате наверняка не сойдутся.
112910415
112910415
вчера в 20:39
быть того не может
ни одного плюса не просматривается в этом варианте
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:14
Ну тогда там правда больные на голову!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 