«Барса» обсуждает с агентом Неймара возможное возвращение бразильца

По информации источника, между руководством «Барселоны» и представителями форварда «Сантоса» Неймара идут переговоры по поводу возможного возвращения игрока в каталонский клуб.
На данный момент окончательное решение не принято, однако вероятность такого трансфера весьма реальна.
Неймар заинтересован в возможности подготовиться к ЧМ-2026 года в составе «Барселоны» и выступить на обновленном стадионе «Камп Ноу».
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