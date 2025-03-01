«Барса» обсуждает с агентом Неймара возможное возвращение бразильца

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вчера, 20:12

По информации источника, между руководством «Барселоны» и представителями форварда «Сантоса» идут переговоры по поводу возможного возвращения игрока в каталонский клуб.

На данный момент окончательное решение не принято, однако вероятность такого трансфера весьма реальна.