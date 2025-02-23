«Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Челси» промахиваются чаще других. Реализация тянет на дно

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сегодня, 12:31

Ключевой параметр в футболе.

«Красные дьяволы» среди середняков

Промахи после явных моментов не всегда говорят, что речь об аутсайдере. Среди команд, у которых xG – суммарное качество моментов, намного выше, чем число забитых мячей, не встретить среди лидеров главных лиг. В РПЛ худшая разница у «Ахмата» и «Оренбурга». Клубы сражаются за выживание в высшей лиге. В топ-5 в десятке по неточным ударам часто середняки. Хуже всех французский «Ланс». Могли забить на 14 голов больше. Колоссальная разница. Даже у «Ахмата» разница 10 мячей. Приличные «Реал Сосьедад» и «Бетис» в первой десятке. Испанские клубы в середине таблицы, хотя мечтали о еврокубках. «Бетис» усилился Антони, бразилец разыгрался. Но вингер из МЮ славится промахами.

Самый богатый клуб в десятке рейтинга – «красные дьяволы». Подопечные Аморима могли забить на 10 голов больше. Идут на пятнадцатой строчке в таблице АПЛ . Вылет не грозит, в этом сезоне слабенькая тройка аутсайдеров. Однако пришлось отыгрываться с 0:2 против «Эвертона». А в концовке матча судья ходил смотреть повтор. Де Лигт схватил ветерана Янга за футболку, а Магуайр взял соперника руками за талию. Но поскольку Эшли решил картинно упасть, а не просто реагировал на толчки и захваты, то арбитры простили защитников «Манчестер Юнайтед». Очень спорный момент. А глобально у «красных дьяволов» спорная реализация. Форварды часто вредят клубу.

Вот почему важно смотреть на xG, а не только на количество ударов. На официальном сайте АПЛ есть статистика упущенных «больших шансов». Согласно их данным, МЮ – лишь восьмая команда в турнире по их количеству. На первом месте вообще идёт «Ливерпуль». Но вот когда раскидаете 44 упущенные возможности «Манчестер Юнайтед» по правильным поединкам, то получаете 12 поражений в 26 турах и ужасное место в таблице АПЛ . «Манчестер Юнайтед» пятнадцатый, а «Ливерпуль» на первом месте, невзирая на проблемы с реализацией явных моментов. Опережают исторического врага по очкам в два раза, поскольку Салах часто компенсирует недочеты напарником.

«Челси» страдает из-за очевидных промахов

Системы подсчета xG не выдают одинаковый результат. Важна вся статистика. И явные моменты, и соотношение ударов к выстрелам в створ. И анализ попыток. Можно катнуть мяч в руки голкиперу, а можно пробить по воробьям с метра. Но если у команды плохая реализация, то это видно по сумме параметров. Тренер Мареска после нового поражения «Челси» заявил, что его команда не заслужила неудачу, ведь создали больше моментов. Ошибся в конкретном случае. «Астон Вилла» получила 3 явных момента против 2 у «Челси». У «синих» совпадает разная печальная статистика.

У команды 59 упущенных «больших шансов» в АПЛ , второй худший результат. Также у них большая разница между суммарным показателем качества моментов и голами. В АПЛ многие клубы позволяют фривольное отношение к атакам. «Кристал Пэлас» лидирует, могли забить на 13-14 голов больше. А вот «Астон Вилла» догоняет МЮ . Так что их победа над «Челси» ничего не значит. Асенсио и Рэшфорд не всегда создают голы, даже когда имеют явные моменты. Тогда как статистика «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Тоттенхэма» показывает, что этим командам нечего жаловаться на удачу. Сколько создали – столько голов в итоге получили.

Чего не скажешь о «Милане». Могло быть на 8-9 голов больше. Вчера команда тренера Консейсау не сумела подсластить горькую пилюлю после вылета из Лиги чемпионов. Проиграли 1:2 «Торино». Создали больше явных моментов, чаще били по чужим воротам. И промахивались. Португальцы Леау и Феликс отметились этим в наибольшей степени. Причем также важно, что оба выступают нестабильно. Могут то порадовать созданным моментом, то затеряться на поле. Даже умение инсайда Пулишича и хавбека Рейндерса реализовать моменты не выручает на дистанции. Поэтому крайне глупо вылетели из Лиги чемпионов и не претендуют на Скудетто как «Интер».

У грандов есть один важнейший секрет успеха

Раскрыть загадку поможет статистика «Ливерпуля». У «красных» 60 упущенных «больших шансов» по классификации официального сайта АПЛ . И параллельно лишь 3-4 гола разницы в худшую сторону по сравнению с качеством моментов. В чём причина? Не забивают с легких позиций, а затем клепают голы без моментов. С чего начался перелом в игре Мбаппе в «Реале»? Француз сказал, что его низшей точкой по ходу сложной адаптации стал промах с пенальти против «Атлетика». Голкипер басков отразил удар Килиана, сохранил победу за своей командой. Раньше с выстрелом Мбаппе с пенальти справился запасной вратарь «Ливерпуля» Келлехер.

А затем Килиан начал колотить мячи без существенного прироста качественных моментов. Набрал форму, сработал высокий класс. Килиан не забивает больше, чем получил по сумме шансов, зато догоняет xG. Раньше из хороших позиций бил мимо, а сейчас не важна сложность момента, Мбаппе исполнит удар точно. Забавно, что у Дарвина Нуньес, спорного форварда «Ливерпуля», из-за невысокого количества минут в АПЛ тоже нет разницы между качеством моментов и голами. Уругваец забил 4 мяча. Просто иногда отличался с неявной позиции, а потом не попадал в пустые ворота. Этот момент важно учитывать. Мазила дышит нестабильностью.