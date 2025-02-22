Бразильцы, аргентинцы и немец. 10 футболистов, которые отдали больше всего голевых передач Криштиану Роналду в «Реале»

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сегодня, 22:00

А на вершине оказался француз.

На протяжении всей своей карьеры великий португалец играл вместе со многими футболистами мирового класса, но кто из них отдал ему больше всего голевых передач?

Криштиану на данный момент забил в общей сложности 924 гола за всю свою карьеру и вот 10 игроков, которые сыграли самую большую роль в этой феноменальной статистике.

9-10 место. Лукас Васкес – 14 голевых передач

В общей сложности Васкес провел 100 матчей вместе с Роналду и отдал за это время ему 14 результативных передач. Его самый запоминающийся ассист на Криштиану случился во время полуфинала Лиги чемпионов 2016/17 сезона, когда он отдал мяч Роналду, чтобы тот забил свой третий гол в игре против «Атлетико».

9-10 место. Кака – 14 голевых передач

Хотя бразилец так и не смог набрать свою лучшую форму во время своего пребывания в Испании, игровая связь с Роналду у него была на высоком уровне. Пара сыграла в общей сложности 99 матчей вместе, и бразилец отдал 14 результативных передач на CR7 за этот период. Многие болельщики жалеют, что история Кака в Мадриде кажется неполноценной. Есть мнение, что полузащитнику просто не нужно было уходить из «Милана» — там и нужно было завершать карьеру, как и великому Шевченко. Эх, вот бы была история, если бы так все и случилось, но это жизнь, ничего уже не изменить.

8 место. Иско – 16 голевых передач

Из 450 голов Роналду за «Реал» 16 были забиты после передач Иско. CR7 отвечал взаимностью, ассистировав Иско 9 раз. Испанец сейчас пытается перезапустить карьеру в «Бетисе», но такое ощущение, что его пик уже позади.

7 место. Гонсало Игуаин – 18 голевых передач

Аргентинец и сам хотел забивать, навязывая конкуренцию в атаке, но пасовать тоже любил. Игуаин завязал дружественные отношения с Роналду как в мадридском «Реале», так и в «Ювентусе».

Пара провела четыре года вместе в Испании, а также отыграла сезон 2019/20 вместе в Италии. За время их совместной работы Игуаин отдал 18 голевых передач за Роналду, а CR7 ответил взаимностью в 14 случаях.

6 место. Райан Гиггз – 19 голевых передач

Удивительно, но Гиггз — единственный бывший товарищ Роналду по «Манчестер Юнайтед», который находится в этом списке. Даже такие игроки, как Уэйн Руни и Нани, не смогли пробиться в топ-10.

Гиггз и Роналду сыграли в общей сложности 204 игры вместе и по сей день поддерживают хорошие отношения.

«Лучший игрок, с которым я играл, — это Криштиану Роналду. Он был в клубе не слишком долго, но был за это время просто великолепен, а затем продолжил замечательно играть в других местах. Или даже лучше, чем в МЮ », — сказал Гиггз MUTV в 2023 году.

4-5 место. Марсело – 25 голевых передач

Роналду установил прочную связь с Марсело во время своего пребывания в Испании, поскольку мужчины стали близкими друзьями за пределами поля. Они также сформировали грозную ударную связку на левом фланге «Реала» и вместе привели клуб к успеху. Недавно великий наследник Роберто Карлоса повесил бутсы на гвоздь — в Мадриде была особая церемония по этому поводу.

4-5 место. Анхель Ди Мария – 25 голевых передач

Аргентинский плеймейкер провел 166 матчей вместе с Роналду в мадридском «Реале» и отдал ему 25 результативных передач. Его самая запоминающаяся голевая передача была сделана в финале Кубка Испании 2011 года против «Барселоны», когда его навес был мастерски завершен CR7 в дополнительное время. Любопытно, что в нынешней форме Анхель мог бы пригодиться «Аль-Насру» и пополнить счет своим ассистам на Криштиану, но он решил завершить карьеру в Лиссабоне, что стало красивой историей.

2-3 место. Гарет Бэйл – 32 голевых передач

С Бэйлом на одном фланге и Роналду на другом, «Реал» был кошмаром для крайних защитников в середине 2010-х годов. В то время валлиец и сам забил много зрелищных голов, он также был подносителем снарядов для Роналду. В общей сложности пара забила 41 гол за время совместной работы, а Гарет ассистировал Роналду в 32 отдельных случаях. Бейл наверняка вспоминает время, которое провел с Криштиану на поле, когда играет в гольф.

2-3 место. Месут Озил – 32 голевых передач

Несмотря на то, что Озил отыграл всего три полных сезона вместе с Роналду, за это время ему все же удалось научиться читать мысли Криштиану и предвидеть его передвижения по полю. Всего за карьеру в «Реале» немецкий плеймейкер отдал 81 голевую передачу, из них CR7 реализовал 32 гола.

«Продажа Озила — очень плохая новость для меня. Он был игроком, который лучше всех предугадывал мои движения перед воротами... Я зол на то, что Озил уходит», — сказал Роналду в 2013 году после перехода Озила в «Арсенал».

1 место. Карим Бензема – 47 голевых передач

Ну а кто еще это мог бы быть? На протяжении всей карьеры Роналду сыграл только с Пепе больше игр, чем с французом. Пара наслаждалась своими пиковыми годами в «Реале» и завоевала множество наград вместе. Из 450 голов Роналду за «Реал» около 10% из них были забиты после передач Бензема. Это были не взаимовыгодные отношения, поскольку 8% голов Карима за мадридцев были забиты именно после передач Криштиану.

Великая эпоха «Реала» была при Роналду и на нашем веку вряд ли кто-то сможет повторить такой результат. У Мбаппе сейчас 28 голов за мадридцев, если он сможет забить 50 за сезон, то таких сезонов нужно десять, чтобы побить рекорд Криштиану. Это кажется просто невозможным, хотя у Анчелотти другое мнение. А как вы думаете, 450 голов португальца за «Реал» — это вечный рекорд или нет?