Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыЛига чемпионов 2024/2025

Винисиус надеется продлить контракт с «Реалом»

сегодня, 19:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» высказался о своём будущем.

Я очень спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь, что мы сможем его продлить, потому что я очень счастлив здесь, в лучшем клубе мира, с лучшим президентом и лучшими болельщиками в мире. Здесь все меня любят, и я не могу представить себе лучшего места, чем это.

Надеюсь, я смогу и дальше забивать больше голов и проводить больше матчей в этой футболке. Я выиграл, но могу выиграть еще больше и войти в историю этого клуба вместе со многими великими игроками, которые являются легендами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Упамекано продлит контракт с «Баварией»
Сегодня, 13:51
СлухиСтало известно, в каком случае Де Брюйне может остаться в «Манчестер Сити»
Вчера, 14:35
Слухи«Барселона» обсуждает с Рафиньей контракт до 2030 года
Вчера, 12:57
СлухиБрэнтуэйт готов продлить контракт с «Эвертоном»
Вчера, 09:54
Флик дал комментарий о будущем Щесного в «Барселоне»
Вчера, 09:31
Гвардиола высказался о возможном продлении контракта Гюндогана с «Ман Сити»
01 марта
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 22:52
...Я же говорил уже! Семью ему надо завести,любимую женщину,
а не в Танчики играть,повзрослеть !!!
d44avx5mwjd5
d44avx5mwjd5
сегодня в 22:02
До 28го года ещё всё изменится)
протон
протон
сегодня в 21:44
Винисиус за последние два сезона сделал семимильные шаги в своем прогрессе, стал ее лидером, научился наконец-то бить по воротам. Прекрасную связку образовывал с Каримом, одну из лучших в Европе. Сейчас постепенно приходит в себя после травмы и набирает форму, он приносит клубу результат. Да в этом сезоне нормально себя ведет на поле, без апелляций к арбитрам. Не ведется на провокации и сам их не устраивает. Надеюсь он наконец-то взялся за голову
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:23
Винисиус отличный игрок, очень даже подходит под стиль игры Реала. Но ему очень не хватает центрального форварда как Карим Бензема и центрального полузащитника как Тони Кроос. И самое главное, ему надо оставить все другие ненужные вопросы и споры со всеми, и заниматься делом, то есть футбольными вопросами. Тогда он опять будет выносить всех, кто встретиться с ним. Если не оставит лишнее, боюсь, что мы потеряем его как топ игрока. Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:24
Думаю, до окончания сезона с ним никто не будут продлевать контракт. Вини в любом случае захочет повышения зарплаты, а Перес будет ждать окончания сезона, чтобы исходя из результатов команды, а главное роли в этих результатах самого Винисиуса, решать какую з/п предлагать бразильцу в новом контракте.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:21
Винисиус отличный игрок, его стиль хорошо подходит Реалу. Но ему нужно побыстрее отключиться от ситуации с Золотым мячом, поменьше обращать внимание на выкрики с трибун, а также перестать делать замечания судьям - они не любят этого. А новый контракт никуда не денется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 