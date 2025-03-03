Винисиус надеется продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» высказался о своём будущем.

Я очень спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь, что мы сможем его продлить, потому что я очень счастлив здесь, в лучшем клубе мира, с лучшим президентом и лучшими болельщиками в мире. Здесь все меня любят, и я не могу представить себе лучшего места, чем это.

Надеюсь, я смогу и дальше забивать больше голов и проводить больше матчей в этой футболке. Я выиграл, но могу выиграть еще больше и войти в историю этого клуба вместе со многими великими игроками, которые являются легендами.