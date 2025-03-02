«Барселона» обсуждает с Рафиньей контракт до 2030 года

«Барселона» работает над продлением контракта с нападающим Рафиньей.
Каталонцы предлагают игроку подписать соглашение со сроком действия до 2030 года, переговоры находятся на начальном этапе и складываются позитивно.
По нынешнему договору отступные за бразильца составляют 1 миллиард евро, но после чемпионата мира 2026 этот показатель будет снижен до рыночного.
Отмечается, что и сам футболист хочет остаться в «Барселоне».
Или столько же, как и Рафинья, в команде находятся Левандовски и Кунде, но они тоже не были выбраны.
Или столько же, как и Рафинья, в команде находятся Левандовски и Кунде, но они тоже не были выбраны.