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«Барселона» обсуждает с Рафиньей контракт до 2030 года

сегодня, 12:57

«Барселона» работает над продлением контракта с нападающим Рафиньей.

Каталонцы предлагают игроку подписать соглашение со сроком действия до 2030 года, переговоры находятся на начальном этапе и складываются позитивно.

По нынешнему договору отступные за бразильца составляют 1 миллиард евро, но после чемпионата мира 2026 этот показатель будет снижен до рыночного.

Отмечается, что и сам футболист хочет остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:09
Надо выбивать контракт пожирней. А Барселоне надо раскошеливаться.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 14:54
Рафинья доволен и останется в Барселоне.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:33
Не знаю, какие конкретно условия ему там в Барсе предлагают, главное чтоб это не было "мол, хорошо сейчас играешь, мы тебе добавим, но в последующие 5 лет только попробуй заикнуться!"
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:18
Рано ещё сделать из него супер футболиста. Возможно он игрок на пару сезонов потом пропадаеть.
протон
протон
сегодня в 13:50
Рафинью выбрали именно из-за его лидерских качеств, потому что тот же самый Гави играет в основной команде Барселоны с начала сезона 21/22 (Рафинья пришел летом 22 года), но его капитаном не выбрали.
Или столько же, как и Рафинья, в команде находятся Левандовски и Кунде, но они тоже не были выбраны.
drug01
drug01
сегодня в 13:46
Почему на такой большой срок...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:45
Не понимаю я логики больших денег
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:40, ред.
Сейчас Рафинья один из лучших в Барсе
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