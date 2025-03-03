Александр Бубнов вернулся в эфир спустя долгое время

Бывший футболист московского «Спартака» и известный российский эксперт спустя несколько лет вернулся в эфир.

Специалист стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу», который вышел на YouTube-канале 3 марта. Другими участниками стали комментаторы Денис Казанский и Константин Генич, а также бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин. На вопрос Казанского о том, где Бубнов всё это время был, эксперт ответил следующим образом:

До меня доходили слухи, что я и с ума сошёл, некоторые считали, что я вообще умер, третьи — что это не Бубнов говорит [на Sportbox в текстовом варианте продолжала выходить аналитика от Бубнова — прим.ред.], а за него кто-то. Иногда я старался корректно говорить. Хотя могу сказать и как раньше.

Но дело не в этом. Дело в том, что у меня были серьёзные проблемы с ногами. И могло так получиться, что мне пришлось бы оба коленных сустава сменить. Иначе бы я попал в инвалидную коляску. И я уже в ЦИТО лежал, и мне должны были делать эти операции, но кардиологи не дали добро. А потом мне один хирург известный сказал: «Саша, пока ходишь — ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операцию». И я стал ходить, меньше нагрузки давать, плавать. И всё вернулось на круги своя. И сейчас я себя чувствую прекрасно. И поэтому я куда угодно могу сейчас поехать, в студию. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу.