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Александр Бубнов вернулся в эфир спустя долгое время

сегодня, 21:56

Бывший футболист московского «Спартака» и известный российский эксперт Александр Бубнов спустя несколько лет вернулся в эфир.

Специалист стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу», который вышел на YouTube-канале 3 марта. Другими участниками стали комментаторы Денис Казанский и Константин Генич, а также бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин. На вопрос Казанского о том, где Бубнов всё это время был, эксперт ответил следующим образом:

До меня доходили слухи, что я и с ума сошёл, некоторые считали, что я вообще умер, третьи — что это не Бубнов говорит [на Sportbox в текстовом варианте продолжала выходить аналитика от Бубнова — прим.ред.], а за него кто-то. Иногда я старался корректно говорить. Хотя могу сказать и как раньше.

Но дело не в этом. Дело в том, что у меня были серьёзные проблемы с ногами. И могло так получиться, что мне пришлось бы оба коленных сустава сменить. Иначе бы я попал в инвалидную коляску. И я уже в ЦИТО лежал, и мне должны были делать эти операции, но кардиологи не дали добро. А потом мне один хирург известный сказал: «Саша, пока ходишь — ходи. Вот когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операцию». И я стал ходить, меньше нагрузки давать, плавать. И всё вернулось на круги своя. И сейчас я себя чувствую прекрасно. И поэтому я куда угодно могу сейчас поехать, в студию. А в основном я дома онлайн для Sportbox давал комментарии и экспертизу.

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Все комментарии
4a9z4q2zvmdx
4a9z4q2zvmdx
сегодня в 23:17
Ждём его острых комментариев и конечно здоровья крепкого
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:58
Это хорошо. Здоровья Александру и успехов
shur
shur
сегодня в 22:57
...Конкурс прогнозов ! Бубнила или Мост ???!!! Голосуем Сельчани-Соккерцы!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:47
Как насчёт тренировки языка без костей? Скучали...
NFFC
NFFC
сегодня в 22:28
Слава богу что всё хорошо!
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:18
Спасибо за высокую оценку моей операции...
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:08
Это была грандиозная спортивная операция дружище)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:05, ред.
Крепкого здоровья и долгих лет жизни, Александр Викторович, замечательное шоу было с Нобелем на радио.
протон
протон
сегодня в 22:04
Многие будут с удовольствием его смотреть.
Гость
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