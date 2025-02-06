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Руни может отработать матч «Манчестер Сити» — «Реал» в качестве эксперта

вчера, 23:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.02.2025 в 23:00 Не начался

По информации источника, Amazon пригласил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в качестве эксперта на матч плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Кроме того, вещательная компания обсуждала возможность того, что бывший капитан сборной Англии получит постоянную работу. Официально соглашение ещё не достигнуто.

Amazon владеет правами на показ игр турнира в Великобритании.

В числе известных имён у компании также Дэниел Старридж и Алан Ширер.

Кроме того, Руни могут пригласить Sky Sports, BBC и TNT Sports.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Руни футбол знает хорошо интересно послушать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:13
Языком видимо проще работать, чем команды тренировать...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:02, ред.
Главное чтоб не вот наподобие вот этого))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:48
Главное, чтоб не Гарри Невилл
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