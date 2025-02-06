Руни может отработать матч «Манчестер Сити» — «Реал» в качестве эксперта

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вчера, 23:34

По информации источника, Amazon пригласил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» в качестве эксперта на матч плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Кроме того, вещательная компания обсуждала возможность того, что бывший капитан сборной Англии получит постоянную работу. Официально соглашение ещё не достигнуто.

Amazon владеет правами на показ игр турнира в Великобритании.

В числе известных имён у компании также Дэниел Старридж и Алан Ширер.

Кроме того, Руни могут пригласить Sky Sports, BBC и TNT Sports.