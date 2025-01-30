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На «Матч ТВ» поделились деталями подготовки к Зимнему кубку РПЛ

сегодня, 13:34

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о подробностях организации трансляции Зимнего кубка РПЛ.

С нашим опытом и с нашими возможностями мы в целом можем организовать трансляцию из любой точки мира, тем более из Объединенных Арабских Эмиратов и с этого стадиона, где мы уже работали в прошлом году. Поэтому для нас тут сложностей никаких нет. От нас уже выехала большая бригада наших сотрудников. Тут более 50 человек. Поэтому мы будем как всегда полностью готовы для такого уровня.

Для нас это один из ключевых и самых главных турниров межсезонья. Впервые в Зимнем кубке РПЛ будут участвовать самые ведущие клубы лиги: «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Ростов». И конечно, мы ожидаем там и хорошие цифры телесмотрения, но, прежде всего, этот турнир надо рассматривать как подготовку к весенней стадии чемпионата России и Кубка России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:37
Раньше так и делал! Но щас и это не помогает)))))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:26
Как говорит пословица : с данной собаки хоть шерсти клок )))).
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:59
Отключил звук и никакие геничи не раздражают. Я к примеру, так и делаю.)
drug01
drug01
сегодня в 14:57
Будем ждать трансляцию и главное интересные игры
7xjrp5jcrpm6
7xjrp5jcrpm6
сегодня в 14:39
Хоть какой-то российский футбол зимой покажут.
Hantos
Hantos
сегодня в 14:32
Хорошо, если все так и будет.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:27
А что еще показывать, не ЛЧ и все остальное, что про76и.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:20
Добра Толя! не принимает мой организм срач тв со всеми этими чердаками геничами во главе с губошлепом))
lotsman
lotsman
сегодня в 14:12, ред.
Генеральная репетиция заключительного этапа чемпионата РПЛ. Будет интересно посмотреть, как готовы команды к борьбе за чемпионство. Единственное, что не хватает в этом турнире Локомотива. Был бы полный комплект претендентов.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:51
Радостно хоть матчи нормально посмотрим, а не искать их по всему нету...
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