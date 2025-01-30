На «Матч ТВ» поделились деталями подготовки к Зимнему кубку РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказал о подробностях организации трансляции Зимнего кубка РПЛ .

С нашим опытом и с нашими возможностями мы в целом можем организовать трансляцию из любой точки мира, тем более из Объединенных Арабских Эмиратов и с этого стадиона, где мы уже работали в прошлом году. Поэтому для нас тут сложностей никаких нет. От нас уже выехала большая бригада наших сотрудников. Тут более 50 человек. Поэтому мы будем как всегда полностью готовы для такого уровня.