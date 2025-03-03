«Милан» продлил контракт с Рейндерсом

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом до 30 июня 2030 года.
Футболист выступает за итальянскую команду с лета 2023-го. В общей сложности он провёл в её составе 90 матчей и отметился 16 голами.
Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом до 30 июня 2030 года.
Футболист выступает за итальянскую команду с лета 2023-го. В общей сложности он провёл в её составе 90 матчей и отметился 16 голами.
Пускай бы, когда свет почти померк,
душа, уже рванувшаяся ввысь,
из памяти взрывала фейерверк
секунд, что в этой жизни удались. (И.Г)
Пускай бы, когда свет почти померк,
душа, уже рванувшаяся ввысь,
из памяти взрывала фейерверк
секунд, что в этой жизни удались. (И.Г)