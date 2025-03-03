«Милан» продлил контракт с Рейндерсом

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сегодня, 22:15

Полузащитник «Милана» продлил контракт с клубом до 30 июня 2030 года.

Футболист выступает за итальянскую команду с лета 2023-го. В общей сложности он провёл в её составе 90 матчей и отметился 16 голами.