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«Милан» продлил контракт с Рейндерсом

сегодня, 22:15

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом до 30 июня 2030 года.

Футболист выступает за итальянскую команду с лета 2023-го. В общей сложности он провёл в её составе 90 матчей и отметился 16 голами.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:47
В сегодняшнем Милане вроде один из лучших...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:02
Думаю это правильно. Игрок один лучших на сером фоне остальных
shlomo
shlomo ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Добра!

Пускай бы, когда свет почти померк,
душа, уже рванувшаяся ввысь,
из памяти взрывала фейерверк
секунд, что в этой жизни удались. (И.Г)
Гость
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