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Симеоне пригласил на матч игроков клуба-соперника по Кубку Испании

вчера, 23:39
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Футболисты и тренерский штаб «Вика», выступающего в шестом дивизионе чемпионата Испании, посетили матч Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао.

Со скромным клубом «матрасники» играли в первом раунде Кубка страны 31 октября, одержав победу со счётом 2:0. Именно с этого поединка началась 15-матчевая победная серия «Атлетико», ставшая лучшей в истории клуба. После встречи главный тренер мадридцев Диего Симеоне высоко оценил выступление каталонского коллектива, чей рулевой Рамон Карраскаль, в свою очередь, сказал, что следит за «красно-белыми» и что с этого момента они поднимутся и даже выиграют на следующей неделе у ПСЖ в Париже в Лиге чемпионов.

С тех пор Карраскаль поддерживает хорошие отношения с тренерским штабом «Атлетико». 6 декабря он посетил спортивный комплекс в городе Махадаонда, где тренировались представители Примеры. После этого он встретился с Симеоне и его помощниками, отблагодарив аргентинца за то, что тот дал ему возможность побывать в расположении «матрасников». Позже Карраскаль побывал на «Монжуике», где «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1 над «Барселоной» в заключительной игре 2024 года.

В итоге почти весь состав «Вика» и несколько членов тренерского штаба посетили мартовскую встречу «Атлетико» и «Атлетика» по приглашению Симеоне. При этом Карраскаль присутствовать не смог.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:17
Диего поступил просто неожиданно
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:45
Симеоне – необычный человек.
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 23:44
Нормальный жест от Диего
Гость
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