Состав «Челси» стал самым дорогим в истории

Состав «Челси» признан наиболее дорогим в истории футбола.
Из отчета УЕФА следует, что на конец 2024 финансового года «синие» потратили на состав 1,66 млрд евро, что является рекордным показателем.
Ранее лидером рейтинга был «Реал» (1,33 млрд в 2020-м).
«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также вошли в число клубов, потративших на состав более миллиарда.
Всё в порядке?
Всё в порядке?
А какой состав у Челси?😂 в том то и дело, что состав никакущий. А половина более-менее игроков вечно поломаны. Потратили америкосы кучу денег, вместо усиления, ухудшили состав непонятно кем.
А какой состав у Челси?😂 в том то и дело, что состав никакущий. А половина более-менее игроков вечно поломаны. Потратили америкосы кучу денег, вместо усиления, ухудшили состав непонятно кем.
Ждут ли? Мне кажется им все равно...
Ждут ли? Мне кажется им все равно...
Хотя чего ожидать то, эти американцы пришли из бейсбола и бобслея 😁 Хотели своими «инновационными» решениями изменить европейский футбол.
В структуре клуба теперь практически никого не осталось из мира футбола, понапокупали 16-19 летних юнцов со всего мира, взяли тренера из Чемпионшипа и сидят ждут высочайших результатов)) Даже медики не из проф.спорта…🤦🏽♂️
Эти тупари видимо никогда не поймут что их североамериканский «соккер» никогда не станет футболом, и там где они в Европе пытаются мышей ловить, там уже давно кошек…то самое в общем.
Хотя чего ожидать то, эти американцы пришли из бейсбола и бобслея 😁 Хотели своими «инновационными» решениями изменить европейский футбол.
В структуре клуба теперь практически никого не осталось из мира футбола, понапокупали 16-19 летних юнцов со всего мира, взяли тренера из Чемпионшипа и сидят ждут высочайших результатов)) Даже медики не из проф.спорта…🤦🏽♂️
Эти тупари видимо никогда не поймут что их североамериканский «соккер» никогда не станет футболом, и там где они в Европе пытаются мышей ловить, там уже давно кошек…то самое в общем.