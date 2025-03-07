Состав «Челси» стал самым дорогим в истории

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вчера, 11:43

Состав «Челси» признан наиболее дорогим в истории футбола.

Из отчета УЕФА следует, что на конец 2024 финансового года «синие» потратили на состав 1,66 млрд евро, что является рекордным показателем.

Ранее лидером рейтинга был «Реал» (1,33 млрд в 2020-м).

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также вошли в число клубов, потративших на состав более миллиарда.