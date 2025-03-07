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Состав «Челси» стал самым дорогим в истории

вчера, 11:43

Состав «Челси» признан наиболее дорогим в истории футбола.

Из отчета УЕФА следует, что на конец 2024 финансового года «синие» потратили на состав 1,66 млрд евро, что является рекордным показателем.

Ранее лидером рейтинга был «Реал» (1,33 млрд в 2020-м).

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также вошли в число клубов, потративших на состав более миллиарда.

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Челси
Перевод с skysports.com Фото: Сайт skysports.com
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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 11:42
Именно на футболистов да, ней за 220, коутинью и дембеле за 100+, согласен. Тогда бы холланд 200 стоил в мс
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:50
как раз таки цены из-за короны стали падать. А вот до 2020 цены были космическими.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 17:30, ред.
Абрамович его продал, и теперь вряд-ли столько будут тратить
yrjznee6vxt7
yrjznee6vxt7
вчера в 16:39
Как-то потратили бесполезно, если судить по результатам клуба
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 15:09
Если они переплатили за половину игроков, то это ещё не значит, что у них теперь самый дорогой состав)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:54
А как у "Челси" насчёт фэйр-плей с такой суммой затрат?
Всё в порядке?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:36
Grizly88

А какой состав у Челси?😂 в том то и дело, что состав никакущий. А половина более-менее игроков вечно поломаны. Потратили америкосы кучу денег, вместо усиления, ухудшили состав непонятно кем.
shur
shur ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:30
...как это по хозяйски сказано, вот что значит мужик в доме,копейка не пропадёт!!!
ars 14
ars 14
вчера в 14:24
Как так-то, Кронке ж жмот,Kronkeout)))
shur
shur
вчера в 14:23
...деньги на ветер,буржуи недоделанные!!!
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:19
"сидят ждут высочайших результатов))"
Ждут ли? Мне кажется им все равно...
YNWA
YNWA
вчера в 13:55
Только выхлопа никакого!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
Главное чтобы из этого был толк! А его нет!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:32
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 13:07
    Это живое пособие, как убить клуб наитупейшими решениями с первых же дней. Перевернули всё с ног на голову, и продолжают это делать.
    Хотя чего ожидать то, эти американцы пришли из бейсбола и бобслея 😁 Хотели своими «инновационными» решениями изменить европейский футбол.
    В структуре клуба теперь практически никого не осталось из мира футбола, понапокупали 16-19 летних юнцов со всего мира, взяли тренера из Чемпионшипа и сидят ждут высочайших результатов)) Даже медики не из проф.спорта…🤦🏽‍♂️
    Эти тупари видимо никогда не поймут что их североамериканский «соккер» никогда не станет футболом, и там где они в Европе пытаются мышей ловить, там уже давно кошек…то самое в общем.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:04
    Абрамовича еще долго будут вспоминать
    nk5wcgp5cqtq
    nk5wcgp5cqtq
    вчера в 13:04
    Неужели такие траты можно отбить?
    e6vpzej9hy5d
    e6vpzej9hy5d
    вчера в 13:02
    Это безоговорочная победа в номинации "Деньги на ветер"
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:59
    Дорогой не значит лучший
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    вчера в 12:40
    Стоимость не отражает качества
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 12:38
    в 20 году и цены другие были
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 12:37
    и никто почему то упорно с учетом инфляции составы не выдает, ну или в переводе на бигмаки те же хотя бы
    drug01
    drug01
    вчера в 12:32
    Важно не состав дорогой а сама успешная игра?
    AKH
    AKH
    вчера в 12:18, ред.
    Но мешок все равно ПСЖ :) А эти нееет, что вы, что вы..
    протон
    протон
    вчера в 12:04
    Рома хотя бы результаты выдавал при таких тратах.
    Гость
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