Спортивный директор «Спартака» прокомментировал траты клуба на трансферы

Спортивный директор «Спартака» высказался о тратах клуба на трансферном рынке.

Мы расстались с Шамаром и Жозе, нам нужна была замена. Мы хотели добавить мощного футболиста, чтобы было больше вариантов впереди. Трансферы Гарсии и Солари дадут «Спартаку» новые возможности.

Гарсия выступал на разных позициях, в том числе на флангах. Его возраст? Прекрасный. В плане перепродажи 27 лет хуже, чем 21. Но мы подписываем футболиста на несколько лет. За это время он покажет, стоит ли он этих денег.

На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно. Возможно, футболист, который стоил 500 тысяч, сейчас стоит 1,5-2 миллиона. Все дорожает. В супермаркетах цены тоже выше, чем были год назад. Футбол, в целом, отражает нашу жизнь.