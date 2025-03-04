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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал траты клуба на трансферы

сегодня, 17:38

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о тратах клуба на трансферном рынке.

Мы расстались с Шамаром и Жозе, нам нужна была замена. Мы хотели добавить мощного футболиста, чтобы было больше вариантов впереди. Трансферы Гарсии и Солари дадут «Спартаку» новые возможности.

Гарсия выступал на разных позициях, в том числе на флангах. Его возраст? Прекрасный. В плане перепродажи 27 лет хуже, чем 21. Но мы подписываем футболиста на несколько лет. За это время он покажет, стоит ли он этих денег.

На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно. Возможно, футболист, который стоил 500 тысяч, сейчас стоит 1,5-2 миллиона. Все дорожает. В супермаркетах цены тоже выше, чем были год назад. Футбол, в целом, отражает нашу жизнь.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 20:22, ред.
Обоснованно прикинул, это ещё с оптимистичным авансом
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:43
Цены действительно растут... и их целенаправленно стараются повысить и тенденции к снижению, я думаю, уже не будет.
Igo0rek
Igo0rek ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:20
Как ты рассчитал вероятность успеха?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:16, ред.
"Цены выросли поэтому выкинем 19млн евро на ветер" (с) Френсис Кахигао.

Уже и этого в пресс-службе Спартака натаскали, отмазы лепит как всю жизнь этим занимался. В одном и том же монологе он говорит что не смогли зайти на какие то там рынки и в нём же говорит что мы вот Солари взяли кстати, в Аргентине. Так могут самому себе противоречить только лукойловские научить. Высший пилотаж. На аргентинском рынке видимо не было ни одного хорошего форварда что пришлось рискнуть 19 миллионами евро с вероятностью успеха в 0,01%?
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