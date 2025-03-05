Стало известно, как распределят деньги между участниками Клубного ЧМ

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вчера, 21:58

Бюджет Клубного чемпионата мира 2025 составит 2 миллиарда долларов, половина этой суммы достанется 32 клубам-участникам турнира.

575 млн выплатят за само участие, а 465 млн – распределят в соответствии с результатами.

Выплата средств за попадание в список участников будет неравномерной, этот показатель зависит от того, из какой конфедерации команда. Это направлено на то, чтобы слишком большая сумма денег, направленная одной из команд, не уничтожила конкуренцию в ее внутреннем чемпионате.

На покрытие расходов направят 850 миллионов долларов, оставшиеся 150 млн перейдут в «фонд солидарности» и в дальнейшем их распределят между клубами, не попавшими на КЧМ . Возможно, в будущем эту сумму увеличат до 250 миллионов.

В качестве примера, возможные доходы «Челси» и «Манчестер Сити» от участия в турнире оцениваются в 60-100 миллионов долларов.