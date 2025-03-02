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Скопинцев: «Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем»

сегодня, 12:21

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев дал комментарий касательно зарплат футболистов.

Кто на что учился. Немногие люди могут пройти этот сложнейший путь. Те футболисты, которые находятся в моей ситуации, меня понимают — мы ценим и дорожим этим. Выкладываемся на все 100 и прогрессируем.

Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело. Зато нас понимают люди, которые выше нас рангом и платят эту зарплату. Так устроен наш российский футбол.

Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков — лучшим в России.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось. Учитывая еще инфляцию, всем надо поднимать ставки.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:32
За вашу беготню платят ОЧЕНЬ МНОГО!!!
Drotik
Drotik
сегодня в 15:18
Не спорю, но это в Европе получают заслуженно футболисты. А зарплаты в днищенском РПЛ раздуты до небес. Не должны игроки РПЛ получать выше чем в условной Бельгии, Чехии и т.д. И тем более паспорт не должен влиять на зарплату.
dpq22w34jur9
dpq22w34jur9
сегодня в 14:51
Поменьше бы таких футболистов, может быть, и футбол был бы краше.
5y2vas6e76vh
5y2vas6e76vh
сегодня в 14:35
Правильно, у футболистов забрать, врачам добавить.
альсато
альсато
сегодня в 14:32
что ты считаешь, после твоего комментария, уже не важно!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:31
Иллюзия собственной важности, незаменимости, искренней всенародной любви характерна для развлекающих публику популярных персонажей.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:25
Уровень его интеллекта зашкаливает в обратную сторону. Может он так хочет найти себе новых поклонников? Получается совсем наоборот, исчезнут и те, что были. И как за такого можно болеть. Кто на что учился? Да этот человек просто оскорбил всех нас. Сейчас же придумаю пару обидных кричалок про него....
Датак
Датак
сегодня в 13:44
После таких высказываний сразу становится понятен уровень интеллекта человека
4RT
4RT
сегодня в 13:22
На ваших кривых ногах весь мир держится
Futurista
Futurista
сегодня в 13:19
Смешной мальчонка)...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:13
Кто на что учился................... Вот если бы ты вообще учился бы, то не нёс бы такую бредятину.
fhf8gt2wfrfu
fhf8gt2wfrfu
сегодня в 13:08
Скопинцев идиот давая такие комментарии, пдымая такие темы лишаются они определенного количества болельщиков
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:57, ред.
На фоне высказываний этого д-била , лишний раз убеждаюсь в мудрости наших пословиц! Молчи - за умного сойдешь.Ну это же как раз про него!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:52
Трудно вам живётся. Дважды в год отпуск на островах месяца на полтора. Потом сборы (да, трудные!), опять же в экзотических странах. Ну и остальная работа -бегать неспеша в нашем далеко не самым сильным чемпионате. Сравнивать с токарем или слесарем на заводе не стоит. Кто на что учился. Что касается зарплаты, то кроме того чтобы поднять простым работягам, стоит её уменьшить большинство наших футболистов пешеходов. Ну не отрабатывают они эту зарплату...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:47
Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401412/skopincev-dmitriy-dinamo 02.03.2025
А ты за что овечаешь!???? Иногда реально думаешь читая вью вот таких ....что анекдот про сыновей и футболиста в цвет!
"Было у отца три сына - два умных, а третий футболист"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:46
Обнаглели ваще. В шахту бы тебя , вот тогда бы ты понял почём фунт лихо. ☝️😜
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:45, ред.
Ой да ладно. Вместо того чтобы людей оскорблять рассказал бы, объяснил бы что такого тяжкого выпало на его долю чего не выпадает на долю сантехника Василия с зарплатой 40к деревянных. Но сказать то нечего. Урод моральный, терпеть таких не могу. Тяжело тебе в футбол играть? Не нравится? Ненавистная работа? Тогда футбол не для тебя, дай поиграть тем кто кайфует от самой игры, может у нас тогда качество этой самой игры вырастет. Кстати да, надо вам футболистам как раз урезать зарплату и отдать эти деньги врачам и учителям за их действительно полезный и важный труд
Гость
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