Скопинцев: «Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем»

Защитник «Динамо» дал комментарий касательно зарплат футболистов.

Кто на что учился. Немногие люди могут пройти этот сложнейший путь. Те футболисты, которые находятся в моей ситуации, меня понимают — мы ценим и дорожим этим. Выкладываемся на все 100 и прогрессируем.

Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело. Зато нас понимают люди, которые выше нас рангом и платят эту зарплату. Так устроен наш российский футбол.

Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков — лучшим в России.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось. Учитывая еще инфляцию, всем надо поднимать ставки.