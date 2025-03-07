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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Мбаппе об игре с Месси и Неймаром в ПСЖ: «Мы вдохновили детей мечтать»

вчера, 08:47

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями об игре за ПСЖ вместе с Лионелем Месси и Неймаром.

Мы собрали футболистов, которых можно было увидеть в одной команде лишь на PlayStation.

Да, мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:46
Лебедь, рак и щука. Были игроки, но не было команды. Это нападение - как отрезанный ломоть, всегда отдельно от других игроков команды.
Посмотрите на их действия во время 3го забитого гола «Реала» на «Бернабеу». Да они к их воротам ближе, чем к своим, где и должны были быть в том эпизоде
По именам на начало сезона читалось «вау», а на деле… вышло что вышло
zes9b64uwzvt
zes9b64uwzvt
вчера в 10:59
Дети сразу массово стали мечтать тоже доить арабьё в промышленных масштабах
112910415
112910415
вчера в 10:56
кто пишет ему тексты ?!
adekvat
adekvat
вчера в 10:36
Мы собрали, мы вдохновили. Парень точно от скромности не умрет.
Вещий
Вещий
вчера в 10:02
Черепашке иногда лучше промолчать, чем говорить....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:34
Какого дьявола он говорит "Мы собрали футболистов"?, это ТЕБЯ собрали, мамкина радость!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:31
Мечтать не вредно, вредно не мечтать
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:15
Неймар - "Тезисы - подготовка к мемуарам.")
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