Мбаппе об игре с Месси и Неймаром в ПСЖ: «Мы вдохновили детей мечтать»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями об игре за ПСЖ вместе с Лионелем Месси и Неймаром.
Мы собрали футболистов, которых можно было увидеть в одной команде лишь на PlayStation.
Да, мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать.
Посмотрите на их действия во время 3го забитого гола «Реала» на «Бернабеу». Да они к их воротам ближе, чем к своим, где и должны были быть в том эпизоде
По именам на начало сезона читалось «вау», а на деле… вышло что вышло
Посмотрите на их действия во время 3го забитого гола «Реала» на «Бернабеу». Да они к их воротам ближе, чем к своим, где и должны были быть в том эпизоде
По именам на начало сезона читалось «вау», а на деле… вышло что вышло