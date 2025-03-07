Мбаппе об игре с Месси и Неймаром в ПСЖ: «Мы вдохновили детей мечтать»

Нападающий «Реала» поделился воспоминаниями об игре за ПСЖ вместе с и .

Мы собрали футболистов, которых можно было увидеть в одной команде лишь на PlayStation.

Да, мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать.