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Полузащитник ПСЖ Витинья: «Мы обыграем „Ливерпуль“ на „Энфилде“»

сегодня, 21:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен11.03.2025 в 23:00 Не начался

Полузащитник ПСЖ Витинья после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1) заявил, что его команда победит в гостевой игре.

В ответном матче мы покажем, какая мы команда. Мы покажем свой характер. Мы победим на «Энфилде».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:24
Смелое преждевременное заявление! Дал слово держи его!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:17
А если ему потом напомнить?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:15
Отчаянный парень
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:13
он просто это сказал и забыл
Incredulous
Incredulous
сегодня в 21:55
И когда это Витинья успел так в себя поверить...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:45
Не хвались, идучи на рать, а хвались идучи срати…
7v793sdw8sxa
7v793sdw8sxa
сегодня в 21:43
Такая самоуверенность с Ливерпулем не сработает
NbKA555
NbKA555
сегодня в 21:41
Языком чесать,не мешки ворочать.Всё увидим в ответном матче.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:35
Ну то что они покажут что они за команда это точно, а вот на счёт победы есть сомнения
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:35
Не чего, кроме улыбки пока это заявление вызвать не может. Вроде уже зрелый парень и опытный игрок . Витинья , что если вдруг " не срастётся" , чего тогда...)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 21:32
Эх, никогда такие заявления в футболе добром не заканчивались)
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