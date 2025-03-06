Полузащитник ПСЖ Витинья: «Мы обыграем „Ливерпуль“ на „Энфилде“»

Полузащитник ПСЖ Витинья после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1) заявил, что его команда победит в гостевой игре.
В ответном матче мы покажем, какая мы команда. Мы покажем свой характер. Мы победим на «Энфилде».
|Ливерпуль-:-Пари Сен-Жермен
|11.03.2025 в 23:00 Не начался
Полузащитник ПСЖ Витинья после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1) заявил, что его команда победит в гостевой игре.
В ответном матче мы покажем, какая мы команда. Мы покажем свой характер. Мы победим на «Энфилде».