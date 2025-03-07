Майну хочет покинуть МЮ и уехать из Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну намерен не продлевать свой контракт с английским клубом и желает продолжить карьеру в другом чемпионате.
Действующее соглашение игрока с «красными дьяволами» рассчитано ещё на два года, однако клуб готов рассмотреть предложения о его продаже для улучшения финансового положения. 19-летний футболист оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.
На сегодняшний день у МЮ нет контактов с другими клубами по этому вопросу. В руководстве команды всё ещё надеются на возможность договориться с игроком о продлении контракта.