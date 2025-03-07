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Майну хочет покинуть МЮ и уехать из Англии

вчера, 23:04

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну намерен не продлевать свой контракт с английским клубом и желает продолжить карьеру в другом чемпионате.

Действующее соглашение игрока с «красными дьяволами» рассчитано ещё на два года, однако клуб готов рассмотреть предложения о его продаже для улучшения финансового положения. 19-летний футболист оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

На сегодняшний день у МЮ нет контактов с другими клубами по этому вопросу. В руководстве команды всё ещё надеются на возможность договориться с игроком о продлении контракта.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:32
Наверное не хочет жить в Англии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:07
Лучше сбежать, пока вариант
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:06
Не фига себе.... и куда же он хочет перейти (может и закончить карьеру....:)))
Гость
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