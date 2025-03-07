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«Ювентус» проявляет интерес к трём футболистам «Аталанты»

вчера, 21:52

«Ювентус» проявляет интерес к трём игрокам «Аталанты»: полузащитникам Адемоле Лукману и Эдерсону, а также нападающему Матео Ретеги.

Туринский клуб уже начал сбор информации о 27-летнем нигерийце. Ожидается, что за его трансфер, как и за бразильского полузащитника Эдерсона, «Ювентусу» придётся конкурировать с английскими клубами.

По оценкам журналистов, стоимость каждого из игроков может составить около 60 миллионов евро, что соответствует сумме, уплаченной «Ювентусом» за Тена Копмейнерса прошлым летом.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:59
Хотят ослабить прямого конкурента...
Гость
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