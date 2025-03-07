Лаутаро Мартинес может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» проявляет интерес к 27-летнему форварду миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.
Известно, что будущий спортивный директор лондонского клуба, итальянский специалист Андреа Берта, высоко оценивает талант игрока.
Предполагается, что в ближайшее время «Арсенал» может начать переговоры с «Интером» о возможном трансфере чемпиона мира 2022 года.
Отмечается, что Берта уже проявлял интерес к Мартинесу во время своей работы в мадридском «Атлетико».
Но если Арсенал действительно пойдет за ним, то лично я буду очень рад! Мартинес напоминает мне Алексиса Санчеса( на пике формы), так вот чилиец шикарно играл у нас в то время! И вообще, Мартинеса нужно было брать еще несколько лет назад, т.к он отлично подходит под требования Артеты
Но если Арсенал действительно пойдет за ним, то лично я буду очень рад! Мартинес напоминает мне Алексиса Санчеса( на пике формы), так вот чилиец шикарно играл у нас в то время! И вообще, Мартинеса нужно было брать еще несколько лет назад, т.к он отлично подходит под требования Артеты
Ты глянь что этот кадр 1,72 метра ростом в штрафной на втором этаже творит!
Единственный момент, Арсенал - не вариант. Надо идти либо в Сити, либо в Ливер, не ниже.
Ты глянь что этот кадр 1,72 метра ростом в штрафной на втором этаже творит!
Единственный момент, Арсенал - не вариант. Надо идти либо в Сити, либо в Ливер, не ниже.