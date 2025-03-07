Лаутаро Мартинес может перейти в «Арсенал»

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вчера, 22:04

«Арсенал» проявляет интерес к 27-летнему форварду миланского «Интера» .

Известно, что будущий спортивный директор лондонского клуба, итальянский специалист Андреа Берта, высоко оценивает талант игрока.

Предполагается, что в ближайшее время «Арсенал» может начать переговоры с «Интером» о возможном трансфере чемпиона мира 2022 года.

Отмечается, что Берта уже проявлял интерес к Мартинесу во время своей работы в мадридском «Атлетико».