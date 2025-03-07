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Лаутаро Мартинес может перейти в «Арсенал»

вчера, 22:04

«Арсенал» проявляет интерес к 27-летнему форварду миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Известно, что будущий спортивный директор лондонского клуба, итальянский специалист Андреа Берта, высоко оценивает талант игрока.

Предполагается, что в ближайшее время «Арсенал» может начать переговоры с «Интером» о возможном трансфере чемпиона мира 2022 года.

Отмечается, что Берта уже проявлял интерес к Мартинесу во время своей работы в мадридском «Атлетико».

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 15:35
Исак получше будет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ матос (раскрыть)
сегодня в 13:02
Как по мне, ему надо идти дальше. Либо в АПЛ, либо в Ла Лигу. Там и перспектива и рост и финансовая сторона.
матос
матос ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:58
А лучше бы Лаутаро остаться в Интере до конца карьеры как это сделал когда-то его земляк Хавьер Дзанетти. У него тут все норм и финансовом плане тоже.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:46
Это скорее всего утка, т.к у Луатаро длительный контракт с Интером, плюс цена скорее всего будет ни ниже 100 млн€, еще и сам игрок счастлив в Интере, так что мало верится в этот переход!
Но если Арсенал действительно пойдет за ним, то лично я буду очень рад! Мартинес напоминает мне Алексиса Санчеса( на пике формы), так вот чилиец шикарно играл у нас в то время! И вообще, Мартинеса нужно было брать еще несколько лет назад, т.к он отлично подходит под требования Артеты
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:30, ред.
Игрок уровня Милана . Переоцененый игрок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:00
Медленный ?!
Ты глянь что этот кадр 1,72 метра ростом в штрафной на втором этаже творит!
Единственный момент, Арсенал - не вариант. Надо идти либо в Сити, либо в Ливер, не ниже.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:44
Хз, есть ощущение, что именно он бы влился, возраст в этой позиции не при делах, да и не старый он, единственный вопрос - как именно к ним вольётся?..
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Надеюсь, что это всё-таки слухи
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:10, ред.
Успокойтесь, утка!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Только не он, медленный, хуже Лукаки
Гость
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