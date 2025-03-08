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«Реал» нашёл «нового Крооса» и хочет оформить его трансфер

сегодня, 00:23

Полузащитник «Айнтрахта» Уго Ларссон продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Как сообщается, интерес к подписанию шведа проявляет мадридский «Реал».

Ларссона сравнивают с бывшим футболистом «Реала» Тони Кроосом, называя его «новым Кроосом».

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:15
Никто не видел. Просто верь и всё.)
shur
shur
сегодня в 09:56
...лирическое отступление, Я пару раз замечал коменты у нас на
Соккере от слабого пола. Попробую поздравить девушек,которые
любят от души футбол и как то участвуют в нём в любом качестве!!!
С 8-ым Мартом дорогие!!!
pyhk7pf4mxqq
pyhk7pf4mxqq
сегодня в 07:52
Не нужно быть новым Кроссом или кем-то ещё. Нужно быть собой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:47
"Нового" Кросса найти проблематично , как впрочем и вернуть "старого"...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:25
Рано его сравнивать с легендой
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:59
Ничего себе. Кто его видел, каков он на поле?
Гость
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