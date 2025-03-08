«Реал» нашёл «нового Крооса» и хочет оформить его трансфер

Полузащитник «Айнтрахта» Уго Ларссон продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Как сообщается, интерес к подписанию шведа проявляет мадридский «Реал».
Ларссона сравнивают с бывшим футболистом «Реала» Тони Кроосом, называя его «новым Кроосом».
Полузащитник «Айнтрахта» Уго Ларссон продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Как сообщается, интерес к подписанию шведа проявляет мадридский «Реал».
Ларссона сравнивают с бывшим футболистом «Реала» Тони Кроосом, называя его «новым Кроосом».
Соккере от слабого пола. Попробую поздравить девушек,которые
любят от души футбол и как то участвуют в нём в любом качестве!!!
С 8-ым Мартом дорогие!!!
Соккере от слабого пола. Попробую поздравить девушек,которые
любят от души футбол и как то участвуют в нём в любом качестве!!!
С 8-ым Мартом дорогие!!!