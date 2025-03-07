Саудовцы разочарованы желанием Винисиуса продлить контракт с «Реалом»

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вчера, 23:37

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) вингер «Реала» выразил желание как можно скорее продлить контракт с клубом.

Это заявление вызвало разочарование в Саудовской Аравии, где клубы проявляют активный интерес к бразильскому футболисту.

Представитель саудовской лиги отметил, что комитет по подбору персонала удивлен заявлениями Винисиуса.

Он признал, что желание футболиста остаться в «Реале», а также действующий контракт до 2027 года с суммой отступных в размере 1 миллиарда евро, создают определенные трудности для трансфера.