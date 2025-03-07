Саудовцы разочарованы желанием Винисиуса продлить контракт с «Реалом»

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил желание как можно скорее продлить контракт с клубом.
Это заявление вызвало разочарование в Саудовской Аравии, где клубы проявляют активный интерес к бразильскому футболисту.
Представитель саудовской лиги отметил, что комитет по подбору персонала удивлен заявлениями Винисиуса.
Он признал, что желание футболиста остаться в «Реале», а также действующий контракт до 2027 года с суммой отступных в размере 1 миллиарда евро, создают определенные трудности для трансфера.
Тут если на Восток податься, он лишается не только РМ, но и рискует не попасть в Сборную Бразилии, потому как потеря квалификации в СА неизбежна. А мундиаль - это футбольный Эверест, который не может не волновать Вини.
P.S. Поэтому по бразилу пусть арабы закатают губищу..., лет на 5.
Тут если на Восток податься, он лишается не только РМ, но и рискует не попасть в Сборную Бразилии, потому как потеря квалификации в СА неизбежна. А мундиаль - это футбольный Эверест, который не может не волновать Вини.
P.S. Поэтому по бразилу пусть арабы закатают губищу..., лет на 5.
У каталонцев пусть посмотрят, у них скоро расспролдажа будет. Можно будет во всякий шлак вложиться типа Педри, Гави, Кубарси и тп. Даже с Де Йонгом не всё ясно по продлению контракта.
У каталонцев пусть посмотрят, у них скоро расспролдажа будет. Можно будет во всякий шлак вложиться типа Педри, Гави, Кубарси и тп. Даже с Де Йонгом не всё ясно по продлению контракта.