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Саудовцы разочарованы желанием Винисиуса продлить контракт с «Реалом»

вчера, 23:37

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил желание как можно скорее продлить контракт с клубом.

Это заявление вызвало разочарование в Саудовской Аравии, где клубы проявляют активный интерес к бразильскому футболисту.

Представитель саудовской лиги отметил, что комитет по подбору персонала удивлен заявлениями Винисиуса.

Он признал, что желание футболиста остаться в «Реале», а также действующий контракт до 2027 года с суммой отступных в размере 1 миллиарда евро, создают определенные трудности для трансфера.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:19
Ну пусть выразят озабоченность
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:23, ред.
24 года... Какая может быть Аравия?
Тут если на Восток податься, он лишается не только РМ, но и рискует не попасть в Сборную Бразилии, потому как потеря квалификации в СА неизбежна. А мундиаль - это футбольный Эверест, который не может не волновать Вини.

P.S. Поэтому по бразилу пусть арабы закатают губищу..., лет на 5.
Мимо 2
Мимо 2 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:32, ред.
У него есть уже. Просто у Родри лежит. Как и половина гномовских мячей, томится в неволе.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:13
А чего расстраиваться - "трясти надо"...)
qkn8yyqjn2p7
qkn8yyqjn2p7
сегодня в 04:45
При всей моей нелюбви к Винисиусу, он правильно сделал. Деньги решают не всё.
gyfr7ww4gfrw
gyfr7ww4gfrw
сегодня в 04:40
Если останется, будет дальше колебаться
Hamman
Hamman
сегодня в 02:51
Саудовцы разачарованы? Это их проблемы.
У каталонцев пусть посмотрят, у них скоро расспролдажа будет. Можно будет во всякий шлак вложиться типа Педри, Гави, Кубарси и тп. Даже с Де Йонгом не всё ясно по продлению контракта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:27
Золотой мяч обещайте ему подарить, сам побежит в саудовский клуб.
Гость
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