«Арсенал» подарил «Ливерпулю» дикий отрыв в таблице. У лидеров АПЛ летом общая забота

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сегодня, 09:11

Трансферная проблема номер один.

После поражение Гвардиолы от «Ноттингем Форест», ничьей в матче «Арсенала» и МЮ , а также недавних поражений «Челси» у многих фаворитов АПЛ возникла общая мысль. Скорее всего, летом многие клубы будут искать новых солидных голкиперов. А у «Ливерпуля» Алиссон, хотя на прошлой неделе бразилец провел один из лучших матчей в жизни в Париже, допускает уход. Настраивался на переезд с семьей, поэтому клуб прошлым летом прикупил Беккеру сменщика. Часто в АПЛ небольшие помарки голкиперов стоят командам очков и уверенности. Тема номер один, причем общая для пятерки богатых клубов. А это значит, что летом в трансферной лихорадке у них будут общие цели.

Эдерсону пора найти замену в «Ман Сити»

Будет номер, если Гвардиола после вылета из Лиги чемпионов от «Реала» не вернется в престижный турнир через АПЛ . Нагрузки на команду упали, а важных побед больше не стало. «Манчестер Сити» на выходных уступил «Ноттингем Форест». Пропустили всего раз, но этого хватило. Эдерсон на 83-й минуте матча допустил гол после удара Хадсона-Одои в ближний угол ворот. Далеко не первая и даже не пятая ошибка Эдерсона в сезоне. Не все стали смертельными и привели к поражениям. Но когда в обороне перестановки, то хочется увидеть от ветерана в воротах правильный футбол. Вместо Эдерсона надежно играл молодой узбекский защитник Хусанов. К нему нет вопросов. А вот бразильцу пора в Саудовскую Аравию. Наверное, Эдерсон пожалел, что отказался от трансфера прошлым летом, послушав Гвардиолу. Не уйдет из «Манчестер Сити» чемпионом, а клуб ищет молодого голкипера.

Райя недостаточно крут для чемпионства

Неплохой голкипер, немало сейвов. Но харизмы нет, дергается. Его «Арсенал» не первый в АПЛ . Испанец, как и предшественник Рамсдэйл, умеет зрелищно спасти. Но в обычном эпизоде со штрафным Райя задержался в углу ворот. Потерял драгоценные доли секунды и позволил Фернандешу из МЮ забить гол. «Арсеналу» не хватило сил, чтобы не просто отыграться, а победить. Ещё в прошлом году Артета интересовался молодым голкипером «Эспаньола» Хоном Гарсией. За парня развернулась борьба грандов, собрал много сейвов в текущем сезоне. Хотя Райя может остаться основным, пока его класса мало для чемпионства в АПЛ . Заметно, что голкипер плохо управляет линией защиты. Оборонец Салиба переживает непростые отрезки и неудачные матчи. У его напарника Габриэла сильный характер, а вот француз не получил вовремя поддержку от Райи. Сам испанец боец, пережил страшную травму носа, но других не вдохновляет.

Онана вряд ли подходит стилю Аморима

У камерунца не было шансов отразить удар Райса из «Арсенала». Надо винить полевых игроков. Дали Деклану пробить из удачной позиции сильно и точно. Но если вспомнить другие подвиги колоритного голкипера, то у Аморима достаточно причин, чтобы рассмотреть подписание другого вратаря. Онана почти 29 лет. Не изменится, не будет играть спокойнее и не сможет стать надежной опорой для обороны, как были Шмейхель и ван дер Сар. У «Манчестер Юнайтед» был период неудачных поисков нового голкипера ещё при Фергюсоне. Тогда чемпион мира и Европы Фабьен Бартез допускал ошибки в воротах «красных дьяволов». В последние дни пошли слухи о желании голкипера «Реала» Лунина сменить клуб. Куртуа вернулся в сборную Бельгии, чувствует в себе силы играть в Мадриде минимум до лета 2026-го. А если вот если Лунин выберет Гвардиолу, то в МЮ пойдут за Коштой из «Порту».

Роберт Санчес озадачил тренера «Челси»

Мареска защищал Роберта после ошибок. Говорил, что у полевых игроков не меньше ляпов. Всё верно. Но иногда напарникам Роберта сказочно везет. Палмер не реализовал пенальти против «Лестера», хотя до этого много раз бил без промаха с «точек». Коула в итоге подстраховал гол Кукурельи. И так совпадало, что когда ошибался Санчес, то очки набирали реже. «Челси» после двух побед подряд в АПЛ и новых осечек «Манчестер Сити» вернулся в первую четверку. Но вся борьба впереди. «Брайтон» близко. «Астон Вилла» может прибавить в концовке сезона. «Ноттингем Форест» с надежным голкипером чуть выше. В концовке сезона одна ошибка Санчеса может выбить «Челси» из Лиги чемпионов. А им больше не хочется играть в Лиге конференций. Новым конкурентом Роберта может стать голкипер «Брайтона» и сборной Нидерландов Берт Вербрюгген. В «Челси» мечтают найти нового Петра Чеха.

Алиссон готовится уступить Мамардашвили

Бразильцу 32 года. Знает, что не потеряет место в основе сборной на ЧМ -2026, даже если уедет на заработки. Хотя «Ливерпуль» выдал голкиперу контракт до 2027-го, у ветерана зарплата как у Кьезы, который только приехал и сидит в запасе. Алиссон изучает различные варианты. Возможно, его жена не хочет больше жить в Англии. Популярная причина для переезда из Ливерпуля или Манчестера. В любом случае крутой Мамардашвили вряд ли останется в «Валенсии» в аренде ещё на год. Грузину всего 24 года, за ним будущее вратарской позиции «Ливерпуля», если штаб Слота верит в Гиорги. Алиссон великолепный, но случались травмы. Даже без него побеждали, «красные» на 15 пунктов опережают «Арсенал». У Артеты матч в запасе, но и 12 очков форы это много. Впрочем, даже титулы вряд ли изменят планы Алиссона, если вратарь не хочет работать в АПЛ и в Лиге чемпионов на износ.