Вендел: «Я поддался на хамские провокации и расистские выкрики с трибун»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже (2:0).
Игрок на 74-й минуте получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.
Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.
С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.
Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила.
Лично я против оскорблений на расовой почве, но ничего с этим не поделать. Выход, только один- смириться и по возможности не обращать на это внимание.
Лично я против оскорблений на расовой почве, но ничего с этим не поделать. Выход, только один- смириться и по возможности не обращать на это внимание.
Этим "болельщикам" видимо невдомёк, что они также портят репутацию своего клуба и стадиона. Ин не известны нормы поведения и человеческие манеры.
Этим "болельщикам" видимо невдомёк, что они также портят репутацию своего клуба и стадиона. Ин не известны нормы поведения и человеческие манеры.
Тем более в этом году он будет уже 5 лет в РФ и сможет подать заявление на гражданство. И не мне ему показывать фильм Жмурки. Пора бы за 5 лет и привыкнуть
Тем более в этом году он будет уже 5 лет в РФ и сможет подать заявление на гражданство. И не мне ему показывать фильм Жмурки. Пора бы за 5 лет и привыкнуть