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Вендел: «Я поддался на хамские провокации и расистские выкрики с трибун»

вчера, 10:21
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже (2:0).

Игрок на 74-й минуте получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила.

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Все комментарии
mishagrek
mishagrek ответ s7bgpcjs4mkd (раскрыть)
вчера в 22:32
Ага, сотрясать воздух оно легко псевдоумными речами. У доброй половины РПЛ с болельщиками туго, одно эхо от стадиона слышно. Давайте вообще отменим болельщиков, на кой они нужны. Вышли 22 человека, погоняли мяч в тишине и разошлись. Никаких проблем зато не будет.
Capral
Capral
вчера в 19:43
Я уже как-то вспоминал, эпизод из далеких 50-х, из матча чемпионата СССР в Киеве, где играли местные динамовцы и их московсие одноклубники. Так вот, в одном из эпизодов, болельщик киевлян крикнул оскорбительную кричалку в адрес игрока москвичей В.Савдунина. На это, Савдунин, не долго думая, приспустил трусы и показал обидчику причинное место, под общий хохот местной публики...

Интересно отметить, что этот жест Савдунина, не помешал футболисту, в дальнейшем стать дипкурьером.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:32
это как? спрятав средний палец так, что только на ВАР нашли и даже не смотря в сторону трибун?) Настоящий гангстер с Фавел
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:30
Отлично сказано. А отлично потому, что здравые мысли.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 19:29
вытер слезы 100 долларовыми купюрами
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:27
Я поддержал Вендела за то, что он в такой неприятной для него ситуации не потерял чувство собственного достоинства, не промолчал, не "проглотил язык", как многие хотели бы, а нашёл в себе мужество и ответил так, как должен был ответить мужчина.
khingan
khingan
вчера в 19:03
Эти миллионеры от спорта должны контролировать свои эмоции перед своими клиентами. Ишь,ты обиженка. На негра обиделся? А кто он? Но он же не монголоид и не европеоид.
Capral
Capral
вчера в 19:01
Яша.

Посмотри картину немецкого художника К.Шпицвега "Любитель кактусов", и ты всё поймешь...)))
Sergo81
Sergo81
вчера в 19:00
Вот читаю комменты и фигею с большинства. Дескать, сам Вендел виноват, пора уже привыкнуть, нащупали кого теперь троллить и т.д. А что тут щупать-то ? Забыли, как Роберто Карлосу ( чемпиону мира, на минуточку) банан бросили и человек заплакал. Вы думаете футболисты не люди ? За деньги будут терпеть всё? Человеческое достоинство есть у многих, в том числе и у Вендела, но он не Эрик Кантона, к сожалению. Вот тот пресекал подобные нападки на футболистов в прыжке ))
112910415
112910415
вчера в 18:59
понять и простить ?
наградить за страдания ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:41
как вы можете поддерживать гастарбайтера, который променял футбол на провакации...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:39
За наши деньги исполнил околофутбольный спектакль и как с гуся вода
протон
протон
вчера в 18:10
Матч дисквы, плюс один условно, Факелу штраф за болельщиков, а самих болельщиков по fan ID найти и забанить, иначе зачем fan ID вообще нужен? С Божиним пускай КДК разбирается, за его неспортивное поведение санкции должны быть. Думаю это самый нормальный вариант.
Ев17
Ев17
вчера в 17:41
может его даже наградят )) а там и до блм рукой подать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:55
Молодец, Вендел. Я на твоей стороне. Пусть дисквалификация, но ты поступил как настоящий мужик. На оскорбления обезьян и расистов только ТАК и надо отвечать, иначе тебе не будет уважения. Главное - ты сам себя перестанешь уважать. Поддерживаю тебя и твой поступок.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:51, ред.
Можно было и сдержать эмоции и не подводить команду.
альсато
альсато
вчера в 14:42
быдла хватает на всех стадионах и не только...и это не от отсутствия воспитания, а от отсутствия наказания....
DepoRuS
DepoRuS ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:16
конечно, ведь закрыть стадион на пару игр, не вариант.
Сп62
Сп62
вчера в 13:46
Странно, после введения всяких Fanов на трибунах не должно быть ни каких рассистов. Для чего тогда вводили. Или надо ввести ещё что-то.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:11
Ты подставил команду своей невыдержанностью. Теперь в ответственных играх ты не сможешь ей помочь.
nik9373
nik9373 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:06
Сам он ничего не решает. Юристы клуба рекомендовали извиниться. Весь этот лепет рассчитан на КДК: вот видите, футболист принёс извинения, палец не акцентирован (в тексте - непреднамеренный жест), вполне возможно, что свело судорогой фалангу среднего пальца в разжатом положении...
djaich
djaich
вчера в 12:49
В принципе, если докажут факт оскорбления, то дисквалификацию необходимо отменять. Большего оскорбления, чем обвинение в "неполноценности" по факту рождения, похоже, нет. Одно время нас также пытались обозначить, закончилось тем, что полностью демонтировали тот западный режим, что пытался заниматься проведением подобных взглядов в жизнь. Тем более, что Вендел это не побирушка, желающая присесть на контракт или пособие и следом благополучно на всё забить, вроде вполне прилично играет. По факту же имело бы смысл ввести в регламент турниров обязательное наказание за подобные инциденты, к примеру, принудительное снятие 6 очков с клуба в последующем сезоне. Команда играет для болельщиков и они также несут ответственность за судьбу клуба. Вот тогда юридический отдел команды не будет спускать подобные ситуации на тормозах, но начнет судиться с нарушителями, вплоть до возбуждения уголовных дел, да и Кузьмичи на стадионах тогда сформируют четкую позицию, которую будут уже публично выражать и тем самым одергивать.
s7bgpcjs4mkd
s7bgpcjs4mkd
вчера в 12:34
Воронежский стадион давно пора дисквалифицировать до конца ченмпионата за ужасное поведение болельщиков.
47d3synwu3rk
47d3synwu3rk
вчера в 12:14
Т.е. сам проявил расизм по отношению к российским трибунам... Удаления мало. Нужен крупный штраф и длительная дисквалификация.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:09, ред.
Тоже верно...негритёнок попроще не позволил бы себе такие жесты в адрес трибуны болельщиков, да еще и на чужом стадионе)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:06
Он, как и его земляки уверовал во всемогущество Газпрома и лично г. Миллера как в части отмазки, так и в части получения гражданства и суммы контракта. А вседозволенность и порождает такое поведение.
Futurista
Futurista
вчера в 11:58, ред.
Во всем виновато излишнее педалирование темы расизма...товарищ Вендел видимо думал что останется безнаказанным ответив таким образом...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:45
Винисиус Питерский!..
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:43, ред.
Вообще, не важно какой мотив был у Вендела, его выходка заслуживает удаления. Он не смог себя контролировать, именно он, а не дядя Вася и не тетя Мотя. И спрос именно с него должен быть. Да, кричали что-то на расистском, но это же не повод превращаться в истеричку. Болельщики виноваты не меньше Вендела, но будет ошибкой отменять эту красную и создавать прецедент. После этого вообще любую красную можно будет отменять словом "Расизм", так в футболе быть не должно. Накосячил - извинился - отбыл наказание.

Тем более в этом году он будет уже 5 лет в РФ и сможет подать заявление на гражданство. И не мне ему показывать фильм Жмурки. Пора бы за 5 лет и привыкнуть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:35, ред.
Надеюсь, найдут и накажут неадекватов, которые своей выходкой и поведением оскорбили Вендела.
Этим "болельщикам" видимо невдомёк, что они также портят репутацию своего клуба и стадиона. Ин не известны нормы поведения и человеческие манеры.
Гость
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