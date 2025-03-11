Вендел: «Я поддался на хамские провокации и расистские выкрики с трибун»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже (2:0).

Игрок на 74-й минуте получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила.