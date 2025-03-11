Погба отбыл дисквалификацию и может продолжить карьеру

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вчера, 09:58

Полузащитник может вернуться в футбол. 10 марта игрок отбыл дисквалификацию.

В октябре прошлого года Спортивный арбитражный суд ( CAS ) сократил срок дисквалификации хавбека с 4 лет до 18 месяцев.

Игрока отстранили от футбола в начале 2024-го после того, как допинг-проба, взятая у него в 2023-м, оказалась положительной. Погба подал апелляцию, которая в итоге была удовлетворена. Решение CAS подтвердило, что француз непреднамеренно принял вещество, повышающее уровень тестостерона, которое находится в списке запрещенных веществ WADA . Отмечалось, что данное вещество влияет на женщин.

Последним клубом француза был «Ювентус».