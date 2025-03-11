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Погба отбыл дисквалификацию и может продолжить карьеру

вчера, 09:58

Полузащитник Поль Погба может вернуться в футбол. 10 марта игрок отбыл дисквалификацию.

В октябре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации хавбека с 4 лет до 18 месяцев.

Игрока отстранили от футбола в начале 2024-го после того, как допинг-проба, взятая у него в 2023-м, оказалась положительной. Погба подал апелляцию, которая в итоге была удовлетворена. Решение CAS подтвердило, что француз непреднамеренно принял вещество, повышающее уровень тестостерона, которое находится в списке запрещенных веществ WADA. Отмечалось, что данное вещество влияет на женщин.

Последним клубом француза был «Ювентус».

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Погба Поль
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
Медведев подтвердил, что «Зенит» интересовался Погба: «Переговоры ни к чему не привели из-за его неготовности приехать на сборы»
z6cg8fwu88a7
z6cg8fwu88a7
вчера в 12:03
Подпортил себе конечно карьеру , где он теперь засветиться не известно
112910415
112910415
вчера в 10:48
очень трудно определиться с новым клубом :
десятки крутых предложений, одно другого лучше ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
Всё Поль - теперь только исключительно "мужская пища")
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:02
Не думаю, что за ним сейчас выстроится очередь...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:00
Только вот где и кому он будет нужен
Гость
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