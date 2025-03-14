Куртуа вернулся в сборную Бельгии

1741963569

сегодня, 17:46

Главный тренер сборной Бельгии объявил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Украиной.

Первая игра пройдёт 20 марта в испанской Мурсии, ответная — 23 марта в Генке. В состав вернулся голкипер мадридского «Реала» , который ранее не выступал за сборную из-за конфликта с Доменико Тедеско.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Мадрид), Сенн Ламменс («Антверпен»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебас («Спортинг», Лиссабон), Максим Де Куйпер, Брандон Мехеле (оба — «Брюгге»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Воут Фаэс («Лестер Сити»), Тома Менье («Лилль»), Артур Тете («Айнтрахт», Франкфурт).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Джорти Мокио («Йонг Аякс»), Николас Рашкин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Люкебакио («Севилья»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал», Лондон).