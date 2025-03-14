Куртуа вернулся в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Украиной.
Первая игра пройдёт 20 марта в испанской Мурсии, ответная — 23 марта в Генке. В состав вернулся голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который ранее не выступал за сборную из-за конфликта с Доменико Тедеско.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Мадрид), Сенн Ламменс («Антверпен»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебас («Спортинг», Лиссабон), Максим Де Куйпер, Брандон Мехеле (оба — «Брюгге»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Воут Фаэс («Лестер Сити»), Тома Менье («Лилль»), Артур Тете («Айнтрахт», Франкфурт).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Джорти Мокио («Йонг Аякс»), Николас Рашкин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Люкебакио («Севилья»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал», Лондон).
Для Бельгии очень нужен!
Для Бельгии очень нужен!