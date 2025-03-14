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Куртуа вернулся в сборную Бельгии

сегодня, 17:46

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Украиной.

Первая игра пройдёт 20 марта в испанской Мурсии, ответная — 23 марта в Генке. В состав вернулся голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который ранее не выступал за сборную из-за конфликта с Доменико Тедеско.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Мадрид), Сенн Ламменс («Антверпен»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебас («Спортинг», Лиссабон), Максим Де Куйпер, Брандон Мехеле (оба — «Брюгге»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Воут Фаэс («Лестер Сити»), Тома Менье («Лилль»), Артур Тете («Айнтрахт», Франкфурт).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Джорти Мокио («Йонг Аякс»), Николас Рашкин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Люкебакио («Севилья»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал», Лондон).

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 19:23
Очень важное возвращение которое может поднять моральный дух команды.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:46
Тибо не забудь "поляну накрыть"...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:29
Не будет толку от этой сборной.
drug01
drug01
сегодня в 17:55
Этот вратарь
Для Бельгии очень нужен!
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