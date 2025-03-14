Сборная Испании объявила состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте представил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Нидерландами.
Игры пройдут 20 и 23 марта.
Вратари: Давид Райя («Арсенал», Лондон), Унаи Симон («Атлетик», Бильбао), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба — «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал», Мадрид), Алехандро Гримальдо («Байер 04», Леверкузен), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Марк Касадо («Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино («Арсенал», Лондон), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»).
Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик», Бильбао), Йереми Пино, Айосе Перес (оба — «Вильярреал»), Альваро Мората («Галатасарай»), Брайан Сарагоса («Осасуна»), Саму Омородион («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).