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Сборная Испании объявила состав на матчи Лиги наций

сегодня, 20:39

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте представил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Нидерландами.

Игры пройдут 20 и 23 марта.

Вратари: Давид Райя («Арсенал», Лондон), Унаи Симон («Атлетик», Бильбао), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба — «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал», Мадрид), Алехандро Гримальдо («Байер 04», Леверкузен), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Марк Касадо («Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино («Арсенал», Лондон), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик», Бильбао), Йереми Пино, Айосе Перес (оба — «Вильярреал»), Альваро Мората («Галатасарай»), Брайан Сарагоса («Осасуна»), Саму Омородион («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:24
Этот ПОЗОР, волосатой мартышке не смыть НИКОГДА!!!!!!! Еще и иронизировал, с...а над этим эпизодом: "Мне всё равно, что обо мне подумают"!
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 21:17
Ахренеть... Целых 1 игрок реал мадрида!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:16
У Испанцев состав топовый!Главное чтобы настрой был у обеих команд и тогда будет матч огонь
shur
shur
сегодня в 20:54
...Куку в составе, я за испанцев спокоен...!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:47
Сборная Испании одна из самых лучших команд мира, она реально претендует на победу в Лиге Наций. По именам разве что только сборная Франции 🇫🇷 может составить конкуренцию испанской команде. Посмотрим оба коллектива в деле.
Гость
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