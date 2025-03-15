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Махачкалинское «Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов»

сегодня, 18:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 21-го тура РПЛ (4:0).

На 30-й минуте счёт открыл Гамид Агаларов. На 36-й команда из Дагестана удвоила преимущество усилиями Мохамеда Аззи. На 49-й самарцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Илья Гапонов. На 75-й Агаларов забил ещё один мяч, реализовав пенальти. Четвёртым голом отметился Шамиль Гаджиев на 89-й.

«Динамо» занимает 10-е место в чемпионате России (21 очко). КС идут 12-ми (19 баллов).

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 20:50
Динамо Москва и Крылья Советов - самые любимые "клиенты" Бердыева )
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
сегодня в 20:42
Возможно.
gorets004
gorets004 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:24
кстати 4 гол забил сын Гаджи Муслимыча ))
gorets004
gorets004 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:22
Рамадан . время матча совпадает с времени ифтара .
North West
North West ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:19
Крылышки если и вылетят, то за сезон вернутся обратно.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:10
Похоже Крылья совсем сникли.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:48
Осинькин,всеравно наш,Динамовский.Динамо Махачкала!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:47
Следующие игры покажут!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:36
Привет, Володя!!!
Кто его знает, возможно, именно так и есть. Но жаль терять Крылья- неплохая, симпатичная команда, да и привыкли к ней уже за эти годы. Но хоронить не будем, еще долго играть, еще всё можно исправить...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:32
Очень разочаровали КС... (((
И дело не только в счёте: даже в прошлом сезоне, крупно проигрывая, КС оставляли приятное впечатление своей ИГРОЙ.
Но во второй половине ЭТОГО сезона, по крайней мере, "механизм" команды не просто "дал сбой", а пошёл, что называется, в разнос.
Ещё кубковая игра ДОМА с Акроном практически основой показала, что команда на сегодняшний день уже - ФСЁ, сдулась.
Но тогда ещё были какие-то предположения, что, мол, КС, находясь в подвале турнирной таблицы чемпионата, бросит все силы и эмоции именно туда, а Кубок им не важен сейчас.
Как оказалось, эти предположения были беспочвенны.
Крылья сейчас просто разобраны!
И, думаю, что не факт, НОВЫЙ ГТ, кто бы он ни был, вдохнёт новую жизнь в ЭТИХ игроков: эти ребята практически все именно "осинкинское воспитание", и как сможет новый ГТ "кнутом и пряником" вдохнуть в них жизнь, ума не приложу.
Ребята из Самары, по-моему, просто устали быть в ранге "подающих надежды" и от мыслей, что вот сейчас-сейчас их таланты заметят богатые клубы и пригласят к себе.
Зеньковский, Сергеев ЭТО уже прошли, причём, не триумфально.
Что могу посоветовать руководству клуба?
А кто ж его знает, ЧТО сейчас можно советовать?
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:31
Приветствую Виктор! Мне кажется что КС уверенно взяли курс на ФНЛ! После всех событий с долгами и так далее , после этого матча у меня уверенность только укрепилась!Посмотрим что будет дальше!
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
сегодня в 19:24
Осинькин постепенно теряет хватку.
Capral
Capral
сегодня в 19:20
Не знаю, не знаю. Всегда считал и считаю Осинькина Гениальным Эксперементатором, но всегда говорил, что тренер он- авантюрист. Доработает этот сезон, а там, возможно надо искать замену- исписался тренер, не видно свежих идей... Вроде хотели Игнаша, но что-то несложилось, а жаль, именно Игнашевич мог бы поставить Самару на новые рельсы. Столь разгромный счет, в принципе, между равными командами, точно не в пользу Осинькина, и не только по счету, но и по игре, особенно...
Махачкалу с победой!!!
ABir
ABir
сегодня в 19:18
Второе подряд поражение КС, это крупное, и Зиньковский не помог.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:03
Динамо Махачкала, с победой!!! Такого результата никто не ожидал, даже преданные болельщики хозяев. Кстати, лично меня удивило небольшое количество зрителей на стадионе. Динамо продолжает прогрессировать, а Крылья Советов уже в опасной близости от места номер тринадцать в турнирной таблице чемпионата России.
gcr8qgtb3n2g
gcr8qgtb3n2g
сегодня в 19:03
Осинькин сам уйдет или этого физрука все-таки выгонят?
1viking17
1viking17
сегодня в 19:01
Похоже команда вышла с похмелья
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:00
Очень уверенная победа клуба из Махачкалы. Первый тайм вчистую переиграли соперника, как по мне. Играли грамотно, дисциплинированно , с желанием, продохнуть сопернику не давали и как результат два забитых мяча. Ну а в тайме втором после удаления игра по сути превратилась в пустую формальность. В итоге дело закончилось разгромом.. Очень даже неплохое впечатление пока производит новичок из солнечного Алжира в составе "Динамо". Ну а "КС" просто провальный матч провели. В общем болельщиков "Динамо" Мх с важнейшей победой, Агаларова с дублем, Осинькину и Ко забыть этот матч, как страшный сон, всяко бывает, ну и удачи в следующих матчах. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:00
Вспоминая молодость и 60-е годы , когда работал в Каспийске на Дагдизеле после вуза, с удовольствием поздравлю Динамо с победой и, конечно, уважаемого Гаджи Муслимовича. Так держать!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:57
самарцы совсем рассыпались.
жаль Осинькина. вся работа коту под хвост
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