Махачкалинское «Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов»

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сегодня, 18:55

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 21-го тура РПЛ (4:0).

На 30-й минуте счёт открыл Гамид Агаларов. На 36-й команда из Дагестана удвоила преимущество усилиями Мохамеда Аззи. На 49-й самарцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Илья Гапонов. На 75-й Агаларов забил ещё один мяч, реализовав пенальти. Четвёртым голом отметился Шамиль Гаджиев на 89-й.