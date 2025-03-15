«Химки» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ

«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ (1:1).
На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте Зорин забил мяч в собственные ворота.
После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (20 очков), «Ахмат» находится на 14-й строчке (18 баллов).
Все остальные на поле были так... для статистики... ))
Химки, как я погляжу, становятся "кузницей вратарских кадров самых денежных команд РПЛ".
А у Зорина сегодня хет-трик: два гола и жёлтая. ))
Этот матч он запомнит, думаю, надолго.
Ахмат был похож на раненого зверя, который из последних сил старается повергнуть противника.
Химки, хоть и дома играли, на фоне горцев смотрелись очень бледно, если не сказать "трусливо".
В общем, обе команды что получили в итоге то и получили.
Все остальные на поле были так... для статистики... ))
Химки, как я погляжу, становятся "кузницей вратарских кадров самых денежных команд РПЛ".
А у Зорина сегодня хет-трик: два гола и жёлтая. ))
Этот матч он запомнит, думаю, надолго.
Ахмат был похож на раненого зверя, который из последних сил старается повергнуть противника.
Химки, хоть и дома играли, на фоне горцев смотрелись очень бледно, если не сказать "трусливо".
В общем, обе команды что получили в итоге то и получили.