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«Химки» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ

сегодня, 16:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ (1:1).

На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте Зорин забил мяч в собственные ворота.

После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (20 очков), «Ахмат» находится на 14-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 20:15
Как и думал, что эти команды покажут такой футбол. Поэтому и ставил на ничью.)
112910415
112910415
сегодня в 18:07
каждый заработал полезное очко
c3nb63yk6d4b
c3nb63yk6d4b
сегодня в 17:37
Сегодня матчи как на побор, бестолковый футбол с непредсказуемыми результатами.
r363wqrge6zz
r363wqrge6zz
сегодня в 17:32, ред.
Игра двух пердивных команд, Ахмат выглядел получше, по победу у Химок брать не захотел.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:24
Ахмат продолжает выбираться из турнирной ямы, в которую клуб из Грозного попал в самом начале сезона. Игра у них поставлена хорошо, вот только не везёт постоянно - команда часто теряет очки, имея преимущество. Ничего, время ещё есть. Я думаю Ахмат даже избежит переходных матчей.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:21
Однозначно ничья в пользу хозяев! Ахмат потерял очки
я из Химок
я из Химок
сегодня в 16:46
Раздолбайская игра, с обоих сторон! Хоть так!
suiw
suiw
сегодня в 16:43
А премиальные за голы Зорин от обеих команд получит?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:41
Мелкадзе как был, и остался нулевым.
вратарь Химок крутой.
pcbjum2765pp
pcbjum2765pp
сегодня в 16:41
Ничья достойная уровню игры.
Capral
Capral
сегодня в 16:39, ред.
По игре вопросов нет- Ахмат был лучше и должен был побеждать. Вопросы по голу в ворота Химок. Уже не первый раз приходится видеть, как судьи, по разному квалифицируют офсайд. В сегодняшнем случае, ноги нападающего Ахмата не были в офсайде, но была его голова, а значит- это офсайд, потому что по правилам, разрешается забивать любой частью тела, кроме рук. И недавно, в одном из матчей европейской лиги был точно такой момент, когда голова забившего гол оказалась в офсайде и гол был отменён. Ну и особенно теплые слова, хочется сказать в адрес вратаря Химок- молодец, достойно держится, а отраженный пенальти- это лишний раз доказывает!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:37
Количество зрителей на трибунах конечно беда-печаль. Ну а по матчу, то игра какими-то всплесками. Комментаторы сами условно под свое монотонное брюзжание то засыпали, то просыпались. Тем не менее что-то создавать получалось и у тех и у других. В целом получилась игра имени Кокарева-Зорина. Первый спасал, потом сам чудил, сам же исправлял, потом опять спасал, окромя одного момента. Второй забил в чужие ворота, потом априколь от Зорина и уже свояк в лузе, ну или мяч в собственных воротах, ну и для полноты комплекта еще и желтой в протоколе отметился. В итоге результат который думаю порадовал конкурентов в борьбе за место под солнцем. Как-то так на мой взгляд.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:32, ред.
Я бы, конечно, этот матч по окончании назвал ФК "Кокорев" - ФК "Зорин".
Все остальные на поле были так... для статистики... ))
Химки, как я погляжу, становятся "кузницей вратарских кадров самых денежных команд РПЛ".
А у Зорина сегодня хет-трик: два гола и жёлтая. ))
Этот матч он запомнит, думаю, надолго.
Ахмат был похож на раненого зверя, который из последних сил старается повергнуть противника.
Химки, хоть и дома играли, на фоне горцев смотрелись очень бледно, если не сказать "трусливо".
В общем, обе команды что получили в итоге то и получили.
Арбалет
Арбалет
сегодня в 16:29
Как тут победителя выявишь, коли играть не умеют?
2kvsz7k2a7cf
2kvsz7k2a7cf
сегодня в 16:27
Не футбол, а какой-то сумбур бестолковый, один из худших матчей чемпионата.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:27
Просто Зорин очень любит забивать...
Futurista
Futurista
сегодня в 16:24
Зорин сделал всю игру)...
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