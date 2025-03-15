«Химки» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ

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сегодня, 16:22

«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ (1:1).

На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте Зорин забил мяч в собственные ворота.

После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (20 очков), «Ахмат» находится на 14-й строчке (18 баллов).