«Оренбург» в добавленное время вырвал победу у «Факела»

«Оренбург» обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).
Мяч в свои ворота на 90+4-й минуте забил защитник Сергей Божин. На 53-й красную карточку получил игрок воронежского команды Дилан Мертенс.
После этой игры «Оренбург» идет на последнем месте (11 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).
Я не столько за Оренбург, сколько за Слишковича. Скромный человек, симпатичный тренер, талантливый. Пусть ему повезет. Мне нравилась, его, хоть и недолгая работа в Спартаке- комбинационный стиль, романтичный футбол. А кого он представляет, Газпром или еще когото, я не особо думал, пусть с этим разбираются другие... Я болею за Динамо с 1969г., за все виды спорта. Многое видел, многое помню. Но сейчас, по всем известным причинам, от футбольного клуба отказался. Так что, опыт боления за Динамо- у меня не меньше твоего, Коллега)))
Я не столько за Оренбург, сколько за Слишковича. Скромный человек, симпатичный тренер, талантливый. Пусть ему повезет. Мне нравилась, его, хоть и недолгая работа в Спартаке- комбинационный стиль, романтичный футбол. А кого он представляет, Газпром или еще когото, я не особо думал, пусть с этим разбираются другие... Я болею за Динамо с 1969г., за все виды спорта. Многое видел, многое помню. Но сейчас, по всем известным причинам, от футбольного клуба отказался. Так что, опыт боления за Динамо- у меня не меньше твоего, Коллега)))