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«Оренбург» в добавленное время вырвал победу у «Факела»

сегодня, 13:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).

Мяч в свои ворота на 90+4-й минуте забил защитник Сергей Божин. На 53-й красную карточку получил игрок воронежского команды Дилан Мертенс.

После этой игры «Оренбург» идет на последнем месте (11 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).

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Все комментарии
Ximelin
Ximelin
сегодня в 16:47
Оренбургу больше повезло, в победой!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:24
И сразу появилась надежда...
альсато
альсато
сегодня в 16:16
Играли БАНДЫ, которые в следующем сезоне-будут бороздить просторы НЕОБЪЯТНОЙ!))))
North West
North West ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 16:05
Cогласен, у Факела хотя бы своя культура боления, посещаемость. А Газмяс какая-то пустышка...
North West
North West ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 16:02
Так там никогда аншлагов и не было) Посмотри их среднюю посещаемость за 5 лет, на некоторыe клубы второй лиги людей и то больше ходит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:31
Еле еле выиграли у команды которая была в меньшинстве.
4a6aqxyduh7k
4a6aqxyduh7k
сегодня в 15:28
И сказал Оренбург Факелу: "Как-то стрёмно мне, братан, одному в пердив валиться! Утащу-ка я туда и тебя с собой!"
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:20
Очень важная победа для Оренбурга!
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 15:05
Валерий, тебя зовут, если не ошибаюсь? Мы знакомы)))
Я не столько за Оренбург, сколько за Слишковича. Скромный человек, симпатичный тренер, талантливый. Пусть ему повезет. Мне нравилась, его, хоть и недолгая работа в Спартаке- комбинационный стиль, романтичный футбол. А кого он представляет, Газпром или еще когото, я не особо думал, пусть с этим разбираются другие... Я болею за Динамо с 1969г., за все виды спорта. Многое видел, многое помню. Но сейчас, по всем известным причинам, от футбольного клуба отказался. Так что, опыт боления за Динамо- у меня не меньше твоего, Коллега)))
ОПС
ОПС ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:55, ред.
А что хорошего? "Оренбург" это искусственный клуб, не имеющий футбольной истории. Да, создали и надолго забыли, пока Газпром наконец то не взялся за него всерьез. Что дальше? Посмотрим. А вот Факел это действительно настоящий футбольный клуб. Если бы вы видели как, действительно, весь город болеет за свой клуб. Кстати, мне просто довелось быть в Воронеже в 80-х. С тех пор симпатизирую Воронежу. А болею за Динамо с 1970 года. Как увидел игру Александра Мальцева. В этом году Юбилей - 55 лет боления за Динамо во всех видах спорта, кроме хоккея с мячом. Понятно почему.
9c6v63bd4ayn
9c6v63bd4ayn
сегодня в 14:41
Битва титанов продолжалась до последних секунд, Божин решил - хватит.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:40, ред.
Божин поступил не по-божески)...
Сп62
Сп62 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 14:32
Если говорят, что футбол для зрителей, то в Оренбурге футбол для кого?
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 14:27
Оренбург догнал Факел. Теперь осталось перегнать.
Gotlib
Gotlib ответ b5w6ne22nvh3 (раскрыть)
сегодня в 14:14, ред.
Этот сносно бузит на русском. 😁 К примеру, динамовский чех на русском и двух слов связать не может.
nubom
nubom
сегодня в 14:13
Судя по количеству зрителей Оренбургу РПЛ уже надоел...
Wasilet
Wasilet
сегодня в 14:13
Оренбург с победой, хотя она вряд ли ему поможет с таким тренером.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:12
Ожидаемого яркого комбинационного футбола в Эль Пластико всея Руси и всея РПЛ не получилось. Видимо близость трофея не позволила игрокам команд раскрепоститься и раскрыть свой могучий атакующий потенциал. Ну а ежели серьезнее, то для "Оренбурга" выбора по сути не было: "отступать некуда позади...", "сейчас или никогда". Уже писал, что при испанце хоть игра какая-то в атаке была, несмотря на результаты. Сегодня же окромя постоянных навесов и забросов в штрафную, на которые без слез не глянешь, то в никуда, то в руки Беленову практически ничего не увидел. И все же дожали игравший в меньшинстве "Факел". В общем болельщиков "Оренбурга" с победой, Слишковича с ней же первой под его руководством, болельщикам "Факела" надежды и терпения.
b5w6ne22nvh3
b5w6ne22nvh3
сегодня в 14:09, ред.
Никак не могу понять зачем так долго искали такого бестолкового физрука Слишковича за границей, коли у нас своих таких навалом.
wq8yqdyssrt2
wq8yqdyssrt2
сегодня в 14:08
Игра двух пердивных команд, Факел опять настроился играть по-хамски и опять поплатился, а Божина сам Бог покарал за его подлючую игру.
Capral
Capral
сегодня в 14:07
Очень рад за Слишковича- всегда ему симпатизировал!!!!!!!
История с Оренбургом этого сезона, напомнила мне историю из далекого 1978г., когда в 1-м туре, Днепр обыграл московское Динамо, и после этого, вплоть до 20-го тура проигрывал все матчи в чемпионате... И только потом взялся за дело и совершил невероятный рывок, выигрывая важнейшие игры. Справедливости ради, тогда, это не спасло Днепр от вылета, но Оренбургу, пожелаю- Удачи, и пусть сегодняшня победа послужит мощным трамплином для спасения!!!!!! Удачи Оренбургу, Удачи Слишковичу!!!!!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:02
Смотри, как он цепляется за РПЛ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:01, ред.
Ура! Наконец то победа! Оренбург врывается в чемпионскую гонку)))

Но главное что проклятие снято, на хорошем импульсе можно попробовать спастись в оставшейся части чемпионата. А ведь уже не ждали, сегодня в КП думал на нули поставить или на минимальную победу Факела, а вышло вон оно как, хорошо что не стал этот матч трогать, возникли всё таки сомнения не на пустом месте) Но конечно сейчас это больше похоже на то что Оренбург падая на дно решил и Факел с собой зацепить, результат в пользу конкурентов
Гость
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