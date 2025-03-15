«Оренбург» в добавленное время вырвал победу у «Факела»

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сегодня, 13:58

«Оренбург» обыграл «Факел» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).

Мяч в свои ворота на 90+4-й минуте забил защитник Сергей Божин. На 53-й красную карточку получил игрок воронежского команды Дилан Мертенс.

После этой игры «Оренбург» идет на последнем месте (11 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).