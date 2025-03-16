«Факел» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Мертенса

Пресс-служба «Факела» сообщила, что что воронежский клуб планирует оспорить решение арбитра о назначении красной карточки полузащитнику , полученной им во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53‑й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же, контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Всё это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление.