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«Факел» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Мертенса

сегодня, 12:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Пресс-служба «Факела» сообщила, что что воронежский клуб планирует оспорить решение арбитра о назначении красной карточки полузащитнику Дилану Мертенсу, полученной им во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53‑й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же, контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Всё это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:18
Завалили ЭСК обращениями, не успевают рассматривать.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:08
Факел любит обращаться в ЭСК.)
mz98jbtdkmut
mz98jbtdkmut
сегодня в 12:53
Факелу нужно уже думать о пердиве, а не жаловаться на свою постоянную грубость на поле.
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