ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода из матча «Факела» и «Зенита»

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вчера, 13:26

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2). Об этом источнику сообщила служба коммуникаций РФС .

«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника воронежского клуба за лишение явной возможности забить гол.

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а конкретно оскорбительный жест в адрес трибун.