Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода из матча «Факела» и «Зенита»

вчера, 13:26
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2). Об этом источнику сообщила служба коммуникаций РФС.

«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника воронежского клуба Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить гол.

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а конкретно оскорбительный жест в адрес трибун.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Несколько арбитров РПЛ могут быть пожизненно отстранены
10 марта
ОфициальноНазначены арбитры на матчи Кубка России
10 марта
Клубы РПЛ недовольны деятельностью Мажича и его влиянием на ЭСК
10 марта
ОфициальноНазначены арбитры на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов
09 марта
Хавбек «Факела» Якимов: «Есть ощущение, что судьи настроены против нас»
09 марта
Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»
08 марта
Сортировать
Все комментарии
jt5vrhknk4jh
jt5vrhknk4jh
вчера в 16:11
Факел явно по пердиву скучает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:50
Ты не указал главный вопрос. А почему только средний палец, а н.......?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:42
Факел решил поиздеваться над ЭСК и заставил их изучать скучнейшие голы Зенита
Futurista
Futurista
вчера в 14:30, ред.
Вопросы актуальные...кто изображал макаку?...кто изображал дельфина?...кто изображал футболиста?...почему уехал цирк?...
Squirrel96
Squirrel96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:05
Спасибо, исправлено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:57
".....удаление полузащитника воронежского клуба Вячеслава Якимова за явную возможность забить гол....".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402085/yakimov-vyacheslav-vendel 11.03.2025
Возможно за ЛИШЕНИЕ возможности забить гол?
lukarelli
lukarelli
вчера в 13:44
Лучше б рассмотрели почему у НН постоянно голы отменяют
112910415
112910415
вчера в 13:34
справедливость непременно восторжествует
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
Не забудьте штрафы выписать ☝️😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 