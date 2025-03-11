ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода из матча «Факела» и «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2). Об этом источнику сообщила служба коммуникаций РФС.
«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника воронежского клуба Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить гол.
«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а конкретно оскорбительный жест в адрес трибун.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402085/yakimov-vyacheslav-vendel 11.03.2025
Возможно за ЛИШЕНИЕ возможности забить гол?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402085/yakimov-vyacheslav-vendel 11.03.2025
Возможно за ЛИШЕНИЕ возможности забить гол?