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Назначены арбитры на поединки 21-го тура Российской Премьер-Лиги

сегодня, 11:22

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура РПЛ.

15 марта (суббота)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

16 марта (воскресенье)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

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Все комментарии
KSY_25
KSY_25
сегодня в 13:20
Краснодар чемпион но за Ростов !!
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Добрый день.
Думаю, что это получится сделать, но в последний месяц чемпионата из-за технических особенностей, если это в принципе будет актуально.
2wxa9sja6w4m
2wxa9sja6w4m
сегодня в 12:32
Ростову не повезло,
Ку ку, еще раз ку ку
drug01
drug01
сегодня в 12:29
Добрый день! Вижу мой призыв определить тройку призеров чемпионата не нашел поддержи, думаю это раннее весеннее обострение! Предлагаю его перенести на конец, чемпионата за 3-4 тура до его завершения, тем более Амины согласны подумать и открыть страничку этого конкурса! Всем спасибо и... Удачи!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:21
Значение не имеет кто судья. Все одинаково слабо судят
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 12:06
Иванова поставили на самый ответственный матч.)
lotsman
lotsman
сегодня в 12:03
Самые нервные матчи у Кукуяна и у Иванова. Хотелось бы чтобы эти матчи прошли без скандалов.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:58
Главно свистки у них заберите чтобы не тормозили игру
92g6vkw3t24f
92g6vkw3t24f
сегодня в 11:53
Самый бездарный судья лиги Иванов опять начудит в матче сезона.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
Самое главное чтобы без косяков со стороны судейского корпуса.
drug01
drug01
сегодня в 11:43
Спартак-Зенит вот будет заруба?
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