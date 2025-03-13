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«Атлетико» может обратиться в УЕФА из-за скандальной ситуации с пенальти

вчера, 18:22
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

В ходе серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес потерял равновесие перед ударом, коснувшись мяча обеими ногами. Несмотря на то что он забил гол, главный арбитр Шимон Марциняк, посоветовавшись с VAR, аннулировал взятие ворот.

Руководство «Атлетико» подумывает о запросе разъяснений по данному инциденту в УЕФА. Клуб проводит тщательный анализ произошедшего и оценивает сложившуюся ситуацию.

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Все комментарии
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 22:05
Посмотрите фото в интернете в моменте, и все станет на свои места, хотя уверен не для всех))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:48, ред.
Вот в СМИ идет один только шум, как на Привозе. Одни, кто за Барселону и МС, орут мол не было касания; реаловцы орут обратное...

Но странно другое... Почему сам Альварес молчит ?
Ежли не касался, тогда бы сразу сказал. А тут одно молчание.
Дайте ему микрофон и пусть он поклянётся жизнью, что не касался. Арги - люди религиозные, врать не будут.
112910415
112910415
вчера в 20:05
итак, в наличии скандал
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:57
Очень странное решение арбитров.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:44
Перес душу дьяволу продал, других объяснений как им вечно везет у меня просто нет. И нет, фраза "Везет сильнейшим" тут не подходит. Там дело не в мастерстве, а именно в везении.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:35
игрок не подыграл, он элементарно поскользнулся и поэтому произошло касание..
думаю было справедливо засчитать гол
Drotik
Drotik
вчера в 19:20
Если нет ни одного повтора, который бы доказывал, что Альварес совершил два касания, то и отменять пенальти нельзя было.
В своё время Аякс забил гол Реалу, когда возможно мяч вышел в аут, но ни одного повтора это доказывающе не нашлось и гол засчитали. И здесь тоже самое, нет ни одного видео, которое доказывает двойное касание. Поэтому это скандал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:17
Перес все купил)
Niagara
Niagara
вчера в 19:14
Он коснулся одной ногой, гол надо было засчитывать
Маг_тм
Маг_тм ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 19:10
Было) не надо смотреть короткий ролик который гуляет в Интернете, это ракурс сзади, там не понятно, в прямом эфире, когда показывали повторы, сначала я тоже подумал что нет, все нормально, но когда показали ракурс спереди, было отчетливо видно всё. И ещё, эпизод смотрел весь мир, думаешь скандал бы не подняли если судьи предвзято рассудили этот эпизод? Ты видел кроме фанатов Барсы и Атлетико, чтобы кто-то возмущался? Да даже сам клуб ничего такого не говорит, просто отправили запрос, чтобы им разъяснили, в каких ситуациях, и как касания мячом двумя ногами расценивается как аннулирование пенальти. Там не говорится что судьи ошиблись.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:03
Реалу стоит обратиться с жалобой на болельщиков Атлетико, бросивших бутылку в игрока Королевского клуба. На стадионе не были обеспечены необходимые меры безопасности. Ну что же, матч заклятых соперников не обошёлся без скандалов.
RM_35
RM_35
вчера в 19:03
да пускай бы дали, разрешили перебить, хоть бы не воняли матрасники!! да и в серии так и так Реал был впереди, ведь льоренте не забил то!!
Брулин
Брулин
вчера в 18:48
Почему про остановку Беллингема никто не говорит?
Capral
Capral
вчера в 18:45
А разве судья просил перебить? Не припомню такого.
протон
протон
вчера в 18:38
Лучше бы правила были строже к танцорам при пробитии пенальти, а не к случайным двойным касаниям
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:33
и имеет ли право вратарь подсказать судье ?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:30, ред.
А точно он коснулся двумя ногами? И были ли эти два касания неодновременными? А как трактуется если что одновременное касание двумя ногами мяча? Я если честно на повторе так и не разглядел факта касания, показали бы и нам чтоле. Ну а самый главный вопрос: зачем Атлетико это обращение? Разве матч будет переигран? Или чего они хотят добиться? Абсолютно бессмысленно мне кажется грести против течения сейчас даже если это и была судейская ошибка УЕФА её тупо не признает. Разве в прошлом году когда Баварии свистнули офсайд которого не было кто то признал ошибку и переиграл матч? Нет, всё просто продолжилось дальше как будто ничего и не было
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:29
Ещё раз повторяю косания двумя ногами в том эпизоде не было!
Futurista
Futurista
вчера в 18:28
Альварес на домашнем стадионе потерял равновесие)...какие претензии к Реалу по состоянию газона?)...
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