«Атлетико» может обратиться в УЕФА из-за скандальной ситуации с пенальти

1741879322

вчера, 18:22

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

В ходе серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» потерял равновесие перед ударом, коснувшись мяча обеими ногами. Несмотря на то что он забил гол, главный арбитр , посоветовавшись с VAR , аннулировал взятие ворот.