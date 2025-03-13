«Атлетико» может обратиться в УЕФА из-за скандальной ситуации с пенальти

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).
В ходе серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес потерял равновесие перед ударом, коснувшись мяча обеими ногами. Несмотря на то что он забил гол, главный арбитр Шимон Марциняк, посоветовавшись с VAR, аннулировал взятие ворот.
Руководство «Атлетико» подумывает о запросе разъяснений по данному инциденту в УЕФА. Клуб проводит тщательный анализ произошедшего и оценивает сложившуюся ситуацию.
В своё время Аякс забил гол Реалу, когда возможно мяч вышел в аут, но ни одного повтора это доказывающе не нашлось и гол засчитали. И здесь тоже самое, нет ни одного видео, которое доказывает двойное касание. Поэтому это скандал.
В своё время Аякс забил гол Реалу, когда возможно мяч вышел в аут, но ни одного повтора это доказывающе не нашлось и гол засчитали. И здесь тоже самое, нет ни одного видео, которое доказывает двойное касание. Поэтому это скандал.
Но странно другое... Почему сам Альварес молчит ?
Ежли не касался, тогда бы сразу сказал. А тут одно молчание.
Дайте ему микрофон и пусть он поклянётся жизнью, что не касался. Арги - люди религиозные, врать не будут.
Но странно другое... Почему сам Альварес молчит ?
Ежли не касался, тогда бы сразу сказал. А тут одно молчание.
Дайте ему микрофон и пусть он поклянётся жизнью, что не касался. Арги - люди религиозные, врать не будут.